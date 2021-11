Pp1, sarà una società lussemburghese a riqualificare l'area abbandonata di via Valeri

Lunedì 22 novembre, alle ore 12.00, sono state aperte le buste contenenti l’offerta per l’aggiudicazione dei 40.000 metricubi all’interno del complesso “PP1” di proprietà della Provincia di Padova.

Aggiudicazione

È risultata aggiudicataria la società Stonehill Holdings Italia, con sede in Lussemburgo, che ha offerto la somma di € 6.100.000,00. Ora la palla passa di nuovo in mano alla società Parco Antenore srl, proprietaria della restante porzione del complesso PP1, ha invece offerto la somma di € 4.800.051,00. Come previsto dall’avviso di asta pubblica, verrà chiesto a Parco Antenore srl, quale soggetto titolare del diritto di prelazione, se intende acquistare il bene al prezzo di aggiudicazione. Diversamente, si procederà all’aggiudicazione definitiva alla società Stonehill Holdings Italia.

Provincia

«Esprimo la mia personale soddisfazione – dichiara il Presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui – perché oggi si chiude una vicenda iniziata nel lontano maggio 2009».

Comune

Anche il Sindaco Giordani si è detto soddisfatto, dopo l'apertura delle buste: «Dopo anni di lavoro, basato come sempre alla collaborazione istituzionale tra enti, arriva una notizia molto positiva per la città. Con l’esito di oggi si aprono le porte a progetti di riqualificazione di uno dei peggiori buchi neri che da decenni interessa la città e che deve essere risanato perché divenga la futura cerniera tra l’area stazione e la zona Unesco che ospita anche la Cappella degli Scrovegni. Mi pare anche un ottimo segnale dell’attrattività che il sistema Padova esprime su base nazionale e internazionale, direi che possiamo guardare al futuro con ottimismo e fiducia».