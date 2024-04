«Praglia, la nuova rotonda non risolverà i problemi di traffico»

«La strada provinciale 25 che collega Tramonte e San Biagio, passando per la Croce, da molto tempo denota problematiche causate da un volume di traffico sproporzionato rispetto a quelle che sono le caratteristiche della strada. E i recenti cantieri sulla SP 89, via Euganea, stanno provocando ulteriori disagi, incertezze e problematiche». Lo affermano i consiglieri d'opposizione della lista Teolo Insieme che si dicono alquanto preoccupati della situazione che si è venuta a creare.

«I sensi unici di marcia imposti dalla viabilità provvisoria dovuta al cantiere sulla SP89 troppo spesso non vengono rispettati e non è raro incontrare in auto, moto o biciclette che provengono in senso contrario, anche se vietato, causando grave rischio di incidente. Inoltre la segnaletica di cantiere e le barriere poste lungo il tratto interessato dalla viabilità provvisoria modificata risultano non evidenti e spesso pericolose, in particolare si segnala che la transenna posta all’incrocio de La Croce limita la visibilità in uscita per chi proviene da via Rialto», commentano i consiglieri Giacomo Carraro ed Eloisa Rampazzo. «I commercianti della zona, che non sono stati preventivamente consultati dalle autorità e che sono stati informati delle modifiche alla viabilità a cose fatte, lamentano un significativo calo degli affari causato dalla generale incertezza che prova chi attraversa l’area specialmente negli orari di punta del traffico, incertezza che porta ad effettuare i propri acquisti in zone più sicure e meno soggette code ed ingorghi. Si fa inoltre notare che al termine del cantiere la SP25 rimarrà una via di traffico pericolosa come tutti concordano da tempo».

I consiglieri sono dell'idea che la nuova rotonda che sta per essere realizzata non risolverà il problema. «La futura rotatoria de La Croce, la cui realizzazione è stata prospettata per il 2025, dovrebbe facilitare attraversamento dell’incrocio de La Croce; rimarranno invece irrisolte le altre problematiche che investono la SP25 ossia l’eccessiva velocità dei mezzi che la percorrono e il passaggio dei mezzi pesanti che la attraversano». Per richiedere che queste problematiche vengano affrontate da tutti gli enti competenti, il gruppo consiliare Teolo Insieme ha organizzato una raccolta firme che sarà inaugurata lunedì 8 aprile, alle ore 18.00, presso l'incrocio de La Croce, proprio per chiedere all'amminsitrazione comunale di trovare una soluzione.