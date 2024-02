Il Pd: «Il Parco delle Mura San Benedetto cambierà il volto alla città»

La commissione consiliare del 31 gennaio 2024 alla presenza del Sovrintendente Tinè e dell’Architetto Venditelli della Sovrintendenza e del Vicesindaco Micalizzi è stata l’occasione per presentare il masterplan che trasformerà l’area dell’ex caserma Prandina nel futuro Parco delle Mura San Benedetto.

Il gruppo consiliare del Pd evidenzia l'importanza di questo progetto, il primo in città che coinvolge quell'area. "E’ interessante ricordare che l’area in questione non è mai stata in tutta la sua storia uno spazio ad uso pubblico fruibile dai cittadini. Prima è stata una caserma e ancor prima uno spazio adibito a orti utilizzati dai monaci del vicino monastero benedettino. Con questa operazione nascerà un ampio parco in centro città dal quale si potranno apprezzare le mura cinquecentesche. Un’operazione che nasce nel precedente mandato a guida Giordani, dalla permuta tra l’area dell’ex complesso Serenissima di via Anelli ceduto dal Comune allo Stato (dove è prevista la nuova Questura) e l’area dell’ex Prandina ceduta dallo Stato al Comune con lo scopo di avviare una riqualificazione con verde e nuovi servizi per la città", fanno sapere con una nota stampa.

"Questo progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana si estenderà su un’area di oltre 60.000 mq, recuperando nel segno della vivibilità e della sostenibilità, uno spazio verde che avrà al proprio interno anche servizi attrattivi e culturali per la cittadinanza. Attualmente le aree permeabili (ossia non coperte da asfalto e caseggiati) sono pari a 33.454 mq, pari al 53%, percentuale che passerà all’80% a progetto ultimato, con oltre 5 ettari di superficie a verde, in forza dell’eliminazione di molte superfici pavimentate, la demolizione d gran parte dei caseggiati fatiscenti e soprattutto per la parziale eliminazione di via Orsini. Tre edifici verranno mantenuti e riconvertiti per servizi a favore della città (in base a scelte in via di approfondimento). I restanti edifici, non vincolati e fatiscenti, verranno abbattuti lasciando spazio al verde e ad un parcheggio boscato a raso di 250 posti con materiale drenante che sarà parte integrante del parco stesso. Il parcheggio allocato nel tratto più a sud dell’area, sarà collegato a riviera San Benedetto da un nuovo percorso pedonale", prosegue la nota.

Il nodo viabilità è centrale: "Le auto potranno accedere al parcheggio facendo un breve tratto iniziale di Via Orsini, mentre grazie al ripristino del doppio senso di marcia su via Volturno, la circonvallazione tornerà a correre fuori dalle mura cinquecentesche. Per connettersi alle vicine piazze, si attraverserà poi la passerella procedendo per via Patriarcato. Infine una nuova piazza sorgerà all’imbocco di Corso Milano, accanto a Porta Savonarola e toccata dal passaggio della futura linea del tram. Questo lavoro è il risultato della sinergia tra Il Comune di Padova e la Sovrintendenza dopo un lungo percorso di ascolto e di confronto con la città e con i gruppi consiliari. L’area è vincolata dalla presenza delle vicine mura del ‘500, il Monastero benedettino con gli orti e le sue mura di recinzione. Il progetto prende dunque spunto e ispirazione proprio da questa sua antica destinazione che ora diviene però di fruizione pubblica. Sarà anche l’occasione per ricostruire e gustare la storia di quest’area fortemente connotata dal fascino degli antichi orti benedettini da cui trae ispirazione il nuovo Parco urbano. Dopo la definitiva approvazione della scheda tecnica trasmessa dalla Sovrintendenza agli organismi superiori si procederà per step alla realizzazione di questo progetto che ci rende orgogliosi come padovani e come consiglieri e amministratori di questa città".