«Prandina, un parco a difesa della salute»: l'Isde Padova si schiera contro il parcheggio

L'Associazione Medici per l’Ambiente, ISDE Padova, entra nel dibattto sul del destino della Prandina, con una chiara presa di posizione in favore della soluzione verde, ossia la realizzazione di un grande polmone verde a due passi dal centro città.: «un parco a difesa della salute», questa la proposta.

«Nel dibattito cittadino che si sta articolando sul destino dell’ex Caserma Prandina sentiamo il dovere di dare il nostro contributo con alcuni dati: L’aria che respiriamo è pessima, come denunciamo da anni in difesa della salute, come conferma il recente rapporto dell’ EAA (European Environment Agency, aprile 2023) sulla qualità dell’aria, che colloca Padova tra le peggiori città europee, al 367° posto su 375 città. A maggiori livelli d’inquinamento atmosferico sono correlati incrementi evidenti delle malattie respiratorie e cardiovascolari e il particolato fine è classificato come cancerogeno per l’uomo»,spiegano con una nota quelli di Isde. «Il rischio di morte per ondate di calore in Italia e in particolare nella Pianura Padana è il più alto di tutta Europa, come dimostra una recente pubblicazione su Nature Medicine, prestigiosa rivista scientifica: nell'ondata di calore dell'estate scorsa 2022 ci sono stati 61.672 morti attribuibili al caldo. Il paese più colpito è l'Italia con 18.010 morti. Questo fenomeno è la conseguenza della somma del riscaldamento globale più quello locale; quest'ultimo dipende dall'effetto isola di calore che è maggiore dove ci sono più cemento, più traffico, più processi industriali e meno verde».

L'Associazione Medici per l’Ambiente spiega perché questa a loro parere sia l'unica via percorribile: «La presenza degli alberi migliora la qualità dell’aria, riduce l’effetto “isola di calore” e contribuisce a mantenere la biodiversità, fattore essenziale per la salute di tutte le specie viventi. Una recente ricerca Finlandese pubblicata su Science Advance suggerisce che le difese immunitarie dei bambini che vivono in citta? potrebbero essere potenziate fornendo loro l'accesso quotidiano a spazi verdi e terreno in cui giocare. Il benessere psicofisico dell’uomo è strettamente interconnesso con la salute dell’intero ecosistema, piante e animali, secondo il concetto di «One Health», Salute Globale, in cui tutte le forme di vita sono di uguale interesse e la salute dell’Uomo è anche la Salute dell’ambiente. La rigenerazione dell’area ex Prandina in senso ambientale naturalistico - e è una formidabile opportunità e un’ azione irrinunciabile per operare scelte fondamentali verso questa direzione».