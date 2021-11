«Prandina, la soluzione è il bus navetta»

La lista che sostiene il sindaco Giordani, AmoPadova entra nella discussione nata da quando è partita la sperimentazione alla Prandina dove i posti auto sono diventati a pagamento: «Non possiamo essere d’accordo con chi, invocando tariffe ridotte per coloro che lavorano in centro, va a vanificare l’obiettivo dagli stessi propugnato di agevolare con capienza adeguata l’accesso e la sosta dei potenziali loro clienti»

Punti di vista

E' facile capire che l'osservazione è rivolta a chi critica l'introduzione della tariffa, 1,40 Euro l'ora, che reputa troppo alta, come Massimiliano Pellizzari di Acc (Associazione Commercianti del Centro). «La sperimentazione, per essere utile - sottolineano con una nota quelli di AmoPadova - non può prescindere da alcuni capisaldi, ed in primis dalla considerazione che qualsiasi intervento sulla mobilità deve essere inserito in una strategia di “sistema”, per garantire funzionalità, armoniche all’obiettivo di spostamenti rapidi e “virtuosi” di persone e cose. Di un tale sistema i parcheggi costituiscono tasselli fondamentali, per cui essi non vanno considerati semplicemente come aree vuote da riempire, ma come “servizi” dotati di alcune caratteristiche indispensabili per la miglior funzionalità loro e del sistema, quali: una tariffa adeguata, tecnologie di ultima generazione per regolare l’accesso ed il deflusso in sito ovvero anche a distanza (segnalando la disponibilità o meno di posti liberi); servizi complementari quali toilettes, punto ristoro, punto informativo ecc».

Navette

«Se poi il parcheggio non è propriamente “di destinazione” (ed è il caso della Prandina, che può essere considerato tale solo per gli insediamenti gravitanti su Piazzale Savonarola e su una parte di Corso Milano), è necessario che alla mera funzione di sosta siano affiancate dotazioni (come possono essere le bici a noleggio ed oggi anche i monopattini), utili al compimento dell’”ultimo miglio” da parte dei fruitori del park. Ma non tutti sono giovani ed aitanti e non tutti i giorni sono climaticamente adatti alla passeggiata; sicché – per dare a tutti i fruitori del parcheggio le medesime chances - appare indispensabile integrare l’offerta del veicolo individuale per l’ultimo miglio con un servizio di bus navetta, sia pure limitato ad un percorso superveloce dalla Prandina a piazza Garibaldi (con unica fermata intermedia all’intersezione con via Dante)». E' il bus navetta una delle soluzioni proposte: «Un tale servizio, che potrebbe essere offerto a chi se ne volesse avvalere con un surplus minimale (50 centesimi?...) rispetto alla tariffa oraria della sosta, favorirebbe la rotazione più rapida nel parcheggio ed assolverebbe ad una funzione esemplare di “filtro” del traffico (in chiave di sostenibilità ambientale), inducendo molti automobilisti provenienti dalle direttrici Ovest a rinunciare alla ricerca spasmodica del parcheggio in zona piazza Insurrezione/largo Europa».