Prandina, il consigliere d'opposizione Turrin: «Nostra posizione chiara, sì a un grande parcheggio»

Il consigliere Enrico Turrin, esponente di Fratelli d'Italia, attacca duro sindaco e amministrazione comunale su una questione che siamo quasi certi diventerà il tormentone dei prossimi mesi, il destino della Prandina. L'idea del sindaco Giordani, anzi quello che il primo cittadino ha definito "un sogno", di rendere questo spazio un parco che ospita un'auditorium, ha fatto non poco discutere dal momento che l'ha dichiarato.

Prandina

«È surreale - ha commentato sarcastico il consigliere di minoranza - l'ennesima recita dell' amministrazione Giordani sul futuro della Prandina. Sono 6 anni che ad ogni presentazione del Documento Unico di Programmazione, si assiste a questo inconcludente dibattito tra parcheggio interrato, auditorium, casa delle associazioni, bosco urbano, addirittura sede di una scuola e quant' altro la fantasia amministrativa possa generare. Era il 2018 quando dai banchi dell'opposizione e proprio in occasione del Dup 2019, veniva approvato con il favore di una maggioranza molto simile all' attuale, un mio emendamento per la pedonalizzazione di piazza Insurrezione a seguito dell'apertura del park Prandina. Coalizione Civica, dopo 5 anni di amministrazione, deposita una mozione che va nello stesso verso di quanto già approvato, ma mai realizzato. C'è da chiedersi cosa abbiano prodotto fino ad ora se non dispendiosi elaborati, inutili progetti ed inconcludenti discussioni a spese dei contribuenti padovani. Non c'è nemmeno motivo di sperare in meglio per il futuro dato che nel Dup/Bilancio che inizieremo a discutere a partire da domani nelle commissioni consiliari, non vi è alcuna traccia di progettualità e/o decisione definitiva in proposito». La visione di Turrin per quello che dovrebbe il destino della Prandina è chiara: «La nostra posizione è chiara, un grande parcheggio, anche interrato, che funga da hub per l'ingresso di turisti e visitatori da tutta la parte ovest della città. Un parcheggio che, collegato a tutte le altre forme di mobilità presenti in città, sia finalmente volano di una ripartenza economica del centro storico, ma da cui si possa agevolmente raggiungere anche ogni altro punto della città».