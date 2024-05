Oltre 400 bandiere della pace per abbracciare Prato della Valle per 24 ore: «Basta guerre»

Il gruppo Masci degli scout adulti "La Dotta” di Padova, in collaborazione con il Comune di Padova, e con l’adesione di Masci Veneto, Agesci Veneto, Associazioni dell’Area Pace, diritti umani e cooperazione internazionale e Uniti per la Pace, ha organizzato un’iniziativa in Prato della Valle per richiamare, ancora una volta, l’attenzione sulla necessità di lavorare insieme per arrivare alla Pace in tutti i paesi o situazioni in cui esistano conflitti. Dalle ore 20 di sabato 25 maggio, alle ore 20 di domenica 26 maggio saranno stese in Prato della Valle bandiere della Pace lungo tutto il bordo dell’Isola Memmia.

I droni

Con un drone sarà ripreso dall’alto il Prato circondato dalle bandiere che esprimono la volontà di tutti di Pace. L’organizzazione ha provveduto alla fornitura di 400 bandiere della Pace che potranno essere acquistate sul posto con un'offerta. La mattina del 26 maggi, alle 11, al centro del Prato della Valle, chi sarà presente, potrà condividere una propria riflessione sulla Pace (anche brevi testi significativi) e cantare insieme con chitarre o altri strumenti. Durante ventiquattro ore, ognuno sarà libero di fare alcuni giri del Prato con bandiere della pace (non sono ammesse bandiere di appartenenza).