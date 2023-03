Prato della Valle, nasce un comitato: «Serve un regolamento come in piazza del Campo»

Hanno dato appuntameno venerdi 24 marzo alle 11:00, presso Bar "Angoletto del Prato", in Prato della Valle, di fronte Santa Giustina, per presentare un progetto che si candida a voler essere l'interlocutore per lo sviluppo e la valorizzazione di Prato della Valle e per questo hanno dato vita a un comitato. Si tratta di Sebastiano Arcoraci, Presidente, Francesconi Francesco, Vice Presidente, Ursula Calzolari, Segretario/Tesoriere e i consiglieri: Franco Filimbeni, Iobstribizer Ivan, Corrado Poli, Tasso Massimo, Todaro Antonio e Gian Ernesto Zanin. «L’idea di dare vita al Comitato “Pro Prato della Valle Rinasce” nasce per definire in breve tempo un piano di riassetto generale della Piazza più bella e più grande d’Europa», spiegano. «Stiamo parlando della seconda piazza d'Europa, dovrebbe e potrebbe diventare l'agorà dei padovani, mentre invece a parte quando si fanno iniziative e manifestazioni, resta un luogo spoglio, quasi abbandonato. I turisti quando arrivano qui chiedono direttamente della Piazza del Santo, senza rendersi conto di trovarsi già dentro un monumento. Per questo abbiamo chiesto agli assessori Bressa, Bonavina, Colasio e Micalizzi di trovarci e discutere del futuro di questa magnifica piazza». Tra le proposte anche quella di dotare la piazza di un suo regolamento, come altre piazze monumentali importanti italiane. Non per limitare le attività, ma per disciplinarle. Abbiamo bisogno di attribuire delle funzioni a questo sito meraviglioso».