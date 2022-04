Peghin promette una cabina di regia di professionisti per i progetti innovativi

«Credo che pensare e concertare le singole progettualità e le grandi strategie per lo sviluppo e la crescita della città dei prossimi anni sia fondamentale. A Padova bisogna cambiare passo e devono nascere una nuova consapevolezza e una nuova condivisione di percorsi e soluzioni: nessun provvedimento deve più essere imposto dall'alto e la politica del dialogo e del confronto deve tornare ad essere il centro delle nostre azioni. Per questo motivo intendo istituire una cabina di regia delle libere professioni dove i talenti e i saperi dei singoli siano messi a disposizione del bene di tutti». La cabina di regia delle professioni, nelle intenzioni di Francesco Peghin, sarà un organismo permanente, diventerà un sorta di incubatore di idee, coinvolgerà i soggetti che possono avere ruolo nel progettare il futuro (per esempio ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti) e servirà a definire le tappe del rinnovamento in settori come urbanistica, gestione integrata dei rifiuti, aziende ed enti partecipati, innovazione tecnologica.

Professionisti

Per Peghin, le libere professioni hanno una rilevanza crescente e contribuiscono alla generazione di valore e di crescita: «Con il diffondersi di nuovi domini di conoscenze e competenze, i professionisti sono chiamati ad avere un ruolo centrale nella vita economica e sociale del territorio" perché in possesso di saperi, esperienza e abilità. Possono dare indicazioni, possono fare proposte, possono esprimere pareri. E la grande crisi economica e sociale che stiamo vivendo esige unità di intenti - sostiene Peghin - .Faranno parte della cabina di regia tanti professionisti: alcuni hanno già scelto di candidarsi con le liste civiche e di mettersi a servizio della nostra città». Tra questi Angela Silvestrini, avvocato con studio a Padova, competente in diritto civile, diritto di famiglia, diritto assicurativo. E poi Angelo Pasotto, mantovano ma padovano d'adozione, esperto di urbanistica e tutela paesaggio e Salvatore Moschiano, commercialista con studio in città, consulente nei settori fiscale, tributario, contabile e societario. Revisore legale. Specializzato in crisi di impresa, controllo di gestione e tutela dei dati personali.