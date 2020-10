Il Premier Conte: «Scuola asset fondamentale, continua in presenza. I sindaci potranno chiudere piazze e vie»

Il presidente Conte ha presentato in conferenza stampa in diretta tv quelle che sono le nuove restrizioni dovute al nuovo Dpcm per il contenimento della diffusione del Covid. Il capo del governo ha escluso un lockdown generalizzato anche se non ha negato che queste misure avranno un ovvio effetto negativo per certi comparti economici che però il Governo, ha assicurato, sosterrano. «Dobbiamo continuare a fare questi sacrifici, dobbiamo impegnarci. Il Governo c'è, ma dobbiamo fare tutti la nostra parte».

Piazze e bar

Tra le novità di questo Dpcm c'è la possibilità per i sindaci che potranno disporre la chiusura al pubblico di via e piazze dove si generano assembramenti dalle ore 18, consentendo l’accesso solo a residenti e chi deve andare in un esercizio commerciale. Tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle 5 del mattino a mezzanotte ma solo se il consumo è previsto ai tavoli. Altrimenti, per i locali che non possono garantire il servizio al tavolo, l'apertura è limitata solo fino alle ore 18. Nei ristoranti si potrà stare al massimo in sei per tavolo. I locali dovranno segnalare il numero massimo dei clienti che potranno ospitare.

Scuola

Le attività scolastiche continueranno in presenza. «La scuola è un asset fondamentale», ha detto il premier. Per le scuole secondarie di secondo grado verranno favorite modalità ancora più flessibili con turni dalle nove dal mattino senza escludere la possibilità degli orari pomeridiani.