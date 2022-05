Forza Italia si presenta insieme ad Udc per sostenere il candidato sindaco, Francesco Peghin

Oggi 14 maggio è stata presentata anche la lista di Forza Italia/Udc a sostegno del candidato sindaco, Francesco Peghin. Proprio l'aspirante primo cittadino ha spiegato cosa si aspetta da questo sostegno: «Nella costruzione della lista di Forza Italia e Unione di Centro c'è tutta la voglia di fare squadra per amore di Padova - dice Peghin - .Grande emozione, tanta energia positiva: l'onda magenta sta crescendo nei quartieri e nelle piazze. Oggi si sono unite due forze politiche che parlano chiaro ai moderati, ai liberali, ai cattolici e ai laici della nostra città. Due forze politiche che hanno riferimenti importanti in Regione e nel Governo e che, quindi, possono portare un contributo fondamentale per lo sviluppo e la crescita di Padova. Credo sia giusto sottolineare che Fi e Udc hanno superato i confini dei loro partiti per mettere insieme le migliori candidature per ottenere un risultato importante su quel terreno moderato che qualcuno cerca di dire che è anche del sindaco uscente. Ma, come ormai sappiamo con certezza, il sindaco uscente è diventato sempre di più il sindaco del Pd e del Movimento 5 stelle e sempre meno un sindaco moderato e civico. Ieri abbiamo consegnato liste e programma: sono orgoglioso delle donne e degli uomini che renderanno la nostra città più innovativa, più smart, più sostenibile, più sicura e più democratica». Tra i candidati c'è anche il coordinatore cittadino Nicola Lodi, che ha contribuito alla scelta di Francesco Peghin come candidato sindaco e il consigliere comunale uscente, Roberto Moneta