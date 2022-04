Il Pd presenta la lista, tutti confermati i "big". Giordani: «Sono un civico, ma il partito è stato leale»

Anche il Pd ha presentato la lista elettorale pronta a correre al fianco del sindaco, Sergio Giordani. Oggi il segretario cittadino Franco Corti ha accolto in una sala comunale tutti e 32 i candidati. Confermati tutti gli assessori uscenti e i consiglieri, tranne Roberto Bettella. «Sono orgoglioso di questa squadra. Rimango un civico ma devo molto al Pd, che mi ha insegnato tanto ed è composto da persone meravigliose e leali - le parole del sindaco, Sergio Giordani - .Ora mi auguro di proseguire questo lavoro fantastico per altri 5 anni». Per la prima volta saranno 17 candidate donne e 15 uomini.

I candidati

I dem hanno scelto di non inserire nessun capolista, ma di procedere in ordine alfabetico

1. Elvira Andreella (detta Etta), presidente della consulta del quartiere 2 Nord che comprende i territori dell’Arcella, Pontevigodarzere e Isola di Torre, esperta di turismo, attivista dei diritti civili

2. Giorgio Andrian, funzionario Unesco che ha coordinato la candidatura a patrimonio mondiale dei cicli affrescati del Trecento. Docente a contratto all'Università di Padova e alla Venice International University

3. Eleonora Arcolin, ex rappresentante degli studenti al Bo, attiva nel terzo Settore in un consorzio di cooperative sociali in cui si occupa di tematiche legate ai giovani e alle fasce socio-urbane più deboli

4. Anna Barzon, impiegata in Provincia, oggi consigliera comunale e provinciale. Attiva sui temi della Salute e del

Sociale

5. Pietro Bean, giovane membro della segreteria provinciale del partito, già candidato alle regionali ed in passato

esponente dei movimenti e nella rappresentanza studentesca

6. Gianni Berno, bancario, capogruppo Pd e consigliere comunale. Nella presidenza della Veneranda Arca di

Sant’Antonio

7. Maria Alessandra Bero, ex bancaria, nell'ambito della direzione crediti. Vive da circa quarant'anni nel Quartiere Palestro. Attenta alle problematiche ambientali e a quelle della sicurezza. Corista per passione

8. Romina Birra, lavora al patronato Ins Cisl e si occupa principalmente di pensioni e prestazioni socioassistenziali.

Attiva nel mondo del volontariato cattolico e associazioni donatori di sangue

9. Antonio Bressa, assessore al commercio, attività Produttive, eventi, tributi, edilizia privata, semplificazione

amministrativa, ex segretario cittadino del Pd e progettista della formazione in ambito aziendale

10. Federica Bruni, assistente sociale, si occupa di politiche attive del lavoro e di progetti di welfare, coordinatrice del Tavolo Povertà di Padova Capitale Europea del Volontariato

11. Chiara Busana,l avora in azienda ospedaliera di Padova come infermiera presso gli ambulatori dell'ostetricia e

ginecologia, vive nel quartiere della Madonna Pellegrina ed è volontaria in croce Verde

12. Diego Caroli, medico gastroenterologo dipendente dell'Azienda Ospedale Università di Padova presso la

Gastroenterologia dell'Ospedale Sant'Antonio, attivo sulle tematiche sanitarie

13. Fabio Casetto, attivo nel quartiere Forcellini dove fa parte della Consulta 3B. Consulente in ambiente-urbanistica, arredamento-edilizia e strategie/pianificazione sia territoriale che immobiliare

14. Arianna Cester, professionista del settore immobiliare, laureata in architettura con specialistica in sostenibilità e paesaggio, da sempre attenta ai temi di uno sviluppo urbano sostenibile ed innovativo

15. Margherita Colonnello, professoressa di sostegno. Consigliera comunale impegnata sui temi scolastici, nell’inclusione delle comunità straniere, nella facilitazione all’organizzazione degli eventi culturali

16. Marco Concolato, esperto di amministrazione pubblica: lavora in Camera di Commercio a Padova. Già consigliere di Quartiere nella circoscrizione Armistizio - Sacra Famiglia - Savonarola.

17. Caterina Coppo, impiegata di banca, vicepresidente della Consulta di quartiere 5b, Sacra Famiglia – Savonarola - Porta Trento, impegnata nella cura dei quartieri dando voce ai residenti

18. Rosa De Pietra, citologa, attiva nella consulta di quartiere 3a, attenta da sempre ai temi connessi al campo Socio-Sanitario per professione ed esperienze associative

19. Maria Teresa De Sanctis, ex insegnante, attiva nell’associazionismo e nella comunità di città giardino nel Centro Storico di Padova

20. Gaetano De Venut, attivo nel Circolo Centro Storico, referente del Movimento Federalista Europeo, Sezione di Padova,interessato alle politiche europee e di coesione

21. Marco Finco, Ingegnere attivo su temi di sostenibilità, ambiente, energia. Impegnato nel volontariato delle

emergenze sociali e sanitarie. Attivo nella Consulta 4b sui temi della cultura, sport e tempo libero.

22. Claudia Frizzarin, nata e cresciuta a Padova, da sempre si muove in carrozzina, una caratteristica fondamentale che però non la definisce. Fondatrice di un'Associazione che si chiama MIL - Muoversi in Libertà con lo scopo di sdoganare alcuni pregiudizi che riguardano la disabilità

23. Giovanni Gabelli, consigliere comunale, Dottorando di Ricerca presso l’Università SISSA di Trieste, impegnato sui temi ambientali e nell’associazionismo cattolico con A.C. e Agesci

24 Matilde Galvan, la più giovane candidata in lista, studentessa di Biologia presso l’Università di Ferrara, attiva nel quartiere di Voltabarozzo

25. Nicoletta Marchi, infermiera in pensione, si è occupata per molti anni di formazione infermieristica e negli ultimi 22 della gestione del reparto di ostetricia. Attiva in una Onlus a sostegno di giovani cardiopatici

26. Pierluigi Matteraglia, architetto, esperto in pianificazione e valutazione ambientale. Con particolare attenzione alla gestione degli aspetti urbanistici e dei rapporti con i cittadini, residenti, immigrati, studenti, pendolari

27. Andrea Micalizzi, vicensindaco del Comune di Padova con deleghe a manutenzioni - provveditorato - verde e parchi urbani - arredo urbano - acque fluviali. Già assessore e consigliere comunale con il PD

28. Cristina Piva, assessore del Comune di Padova con deleghe alle politiche educative e scolastiche, coesione sociale, volontariato e servizio civile, trasparenza, edilizia scolastica

29. Vincenzo Romania, professore di Sociologia presso l'università di Padova. Per motivi di ricerca, si occupa di questioni urbane e migratorie. Si candida per rappresentare i temi dell'inclusione e della coesione sociale

30. Nereo Tiso, insegnante di religione, consigliere comunale e presidente seconda comm. attività produttive e società partecipate. Attivo nel territorio sui temi di viabilità, sport, famiglia, famiglie in difficoltà e situazioni

di fragilità

31. Alessandro Tognon, segretario provinciale Articolo Uno Padova, operaio, delegato sindacale della Cgil all'interno della propria azienda, animatore delle attività del rinato circolo ARCI XXV aprile, il più antico di Padova

32. Antonella Visentin, laureata in filosofia, per più di quarant'anni nella scuola, prima come docente di materie letterarie negli istituti superiori, poi per tredici anni come Dirigente del liceo Marchesi di Padova