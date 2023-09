Presentazione Calcio Padova, Giordani contestato dagli Ultras per le vicende dell'Euganeo

Non ha potuto proferire parola, il sindaco di Padova Sergio Giordani durante la presentazione della squadra biancoscudata: «Per fare in fretta ho già preso un avviso di garanzia», ha replicato Giordani nell'unico momento in cui ha potuto parlare a chi gli contestava la curva non finita

«Per fare in fretta ho già preso un avviso di garanzia». Ha risposto così ai fischi e ai cori degli Ultras. E dire che non se lo aspettasse, il sindaco Sergio Giordani, che i tifosi non lo avrebbero accolto con i fiori, sarebbe una bugia. Ma la contestazione che probabilmente confidava di placare gli ha in pratica impedito di proferire parola a parte questa frase. Eppure la serata era cominciata nel migliore dei modi, in Prato della Valle, dove nell'ambito della manifestazione NonSoloSportRace, che è poi l'azienda di famiglia, sono state presentate tutte le rose, categoria per categoria, rigorosamente dai più piccoli ai più grandi, tutte le squadre del Calcio Padova. C'era l'amministratore delegato Alessandra Bianchi, il neo presidente Francesco Peghin e naturalmente anche il sindaco. E quando è stato il suo momento è iniziata la contestazione degli ultras. «Questo stadio fa cagare», citiamo testualmente. «Bugiardo dacci una data», l'altro coro più gettonato. Se sul primo concetto non ci sentiamo di poter dar torto a nessuno perché lo scriviamo spesso, non un usando certo quel linguaggio, che l'Euganeo è proprio brutto. Ma è uno stadio nato male e figlio di un periodo, i fine anni '80, che ha generato talmente tanti danni che siamo ancora qui a pagarne le conseguenze, non solo sullo stadio patavino evidentemente. Ma sulla seconda questione è chiaro che pesa la vicenda della curva sud. I ritardi dovuti ai mille problemi, anche all'inchiesta giudiziaria che ha evidenziato, e per questo Giordani è stato pure accusato per poi essere cancellato dall'inchiesta, di mettere pressioni affinché si finisse in fretta. Uno stadio che sembra maledetto, che anche chi prova a metterci le mani rimane scottato.