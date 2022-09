Presenze turistiche alle Terme e sui Colli, è scontro sui numeri diffusi dalla Regione

E' scontro sui numeri riferiti alle presenze di turisti tra terme e colli. A tal proposito il presidente del Consorzio Terme e Colli Marketing, Umberto Carraro, ha messo in evidenza come, i dati sul turismo, basati sul sistema di raccolta Regionale, presentati e da più parte commentati nei giorni siano incongruenti con le segnalazioni provenienti dal territorio e quasi sicuramente frutto di un errore del software di raccolta.

Conteggio

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello: «I numeri diffusi e commentati nelle scorse settimane sono evidentemente sbagliati, ma una seria valutazione turistica va fatta comunque tenendo conto dei dati, possibilmente corretti, e andando ben oltre questi per guardare alla costruzione di una corretta strategia futura. Il comune di Montegrotto si rende disponibile nell’immediato a dare vita ad un tavolo di confronto, periodico o permanente, tra gli operatori e i rappresentanti dei lavoratori del territorio per gestire le potenziali problematiche dei prossimi mesi: sia quelle già evidenti legate all’aumento dei costi dell’energia, sia quelle connesse alle prospettive di sviluppo e di investimento turistico».

Territorio

«Nel nostro territorio - prosegue Mortandello - da un lato riscontriamo una positiva capacità di alcuni imprenditori locali di investire per rinnovare le strutture, ma dall’altro manca ancora la capacità di fare lobby territoriale. Purtroppo durante l’emergenza Covid e in diverse altre occasioni è emerso che la destinazione turistica Colli Euganei non è stata in grado di farsi ascoltare nei tavoli che contano per essere adeguatamente tutelata. Anche per quanto riguarda i dati: è importante come destinazione avere una capacità di interpretazione delle informazioni che non sia appannaggio di propaganda istituzionale o di speculazione partitica, ma abbia un approccio scientificamente corretto e possa costituire una solida base su cui costruire strategie di investimento turistico in ottica di medio e lungo termine ».