Festa della Liberazione a Trieste: la presidente di Anpi Padova fa andare su tutte le furie il presidente Fedriga

E' questo il passaggio pronunciato da Floriana Rizzetto, presidente dell'Anpi di Padova, che ha scatenato le ire del presidente Fiuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga tanto che appena finito l'intervento i due hanno avuto un deciso battibecco: «Anche le complesse vicende del confine orientale continuano a essere strumentalizzate per portare acqua alla propria parte politica spesso con autentiche manipolazioni di quanto è stato». Ha detto proprio così ed il riferimento è chiaramente alle foibe e al centro destra, in particolare a Fratelli d'Italia, è inequivocabile.

Frasi pronunciate durante la cerimonia nella Risiera di San Sabba a Trieste, dal palco da dove appunto si stava celebrando il 25 aprile. Dette con convinzione e scelte non a caso. La cosa, come dicevamo, non è piaciuta al presidente della Regione, mentre invece la platea, molto folta, ha applaudito convintamente.

Fedriga ha definito la politica padovana, Floriana Rizzetto, riduzionista. «Mi sembra che sia stata una mancata occasione per vivere il 25 Aprile come una festa di vera unità nazionale: vedo continue provocazioni e manifestazioni contro qualcuno. La rappresentante dell'Anpi di Padova in un luogo del dramma come la Risiera ha voluto umiliare un altro luogo del dramma come sono le Foibe facendo un passaggio riduzionista inaccettabile nel 25 aprile. È una vergogna che venga qui da Padova a umiliare questa terra, questa gente e il sangue versato».

Quando nel 2004 per legge si istitutiva del “Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale”, fu il punto d’arrivo di un lungo processo di legittimazione reciproca di forze politiche fino ad allora assolutamente contrapposte. Luciano Violante da una parte e Gianfranco Fini dall’altra insieme all'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi furono gli artefici di questo passaggio. Un modo, secondo loro, di superare il conflitto ideologico e recuperare pezzi di storia che vanno dai “ragazzi di Salò” agli esuli istriani. Missione compiuta solo in parte, verrebbe da dire, anche perché, questo sì è decisamente riduttivo, le distanze riguardano la storia, non le idee.