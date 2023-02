Il presidente Businaro: «Ater cresce e investe. Ecco la verità su via delle Melette e via Brofferio»

Una conferenza stampa lunga e dettagliata, dove sono stati esposti e affrontati tanti temi che riguardano le case popolari e l'edilizia popolare pubblica. I vertici di Ater però, è evidente, avevano come prima intenzione quella di rispondere a critiche e attacchi che inevitabilmente sono finiti su tutti i media. Oltre al presidente Tiberio Businaro, che aveva più di qualche sassolino da togliersi dalla scarpa, anche Marco Bellinello, direttore di Ater Padova e l'assessora del Comune di Padova con delega alle politiche abitative, Francesca Benciolini.

Via Brofferio

C'è il caso di Brofferio, ad esempio, con il guasto alla caldaia che ha lasciato al freddo tanti inquilini di una palazzina Ater. «Per il caso specifico di via Brofferio, che ha scatenato polemiche e proteste, si ricorda che la centrale termica, del valore di 90mila euro, è stata sostituita in poco meno di tre giorni lavorativi, essendosi rotta sabato notte e riattivata nella giornata di mercoledì. A tal proposito – precisa il presidente Businaro – voglio ringraziare i nostri tecnici che hanno lavorato incessantemente per risolvere un problema che ha creato indubbiamente disagi. Il nostro compito infatti è quello di dare delle risposte concrete anche rispetto a situazioni che ci vedono purtroppo fortemente esposti sul fronte delle morosità maturate». Ater Padova, è stato anche spiegato, ha avviato una puntuale ricognizione su ciascuna centrale termica, 35 in totale di cui sei con potenza superiore a 500 KW, per stabilirne l’attività, la funzionalità e l’efficienza.

Ricostruzioni

Il Presidente Tibero Businaro, ha definito «ricostruzioni strumentali e inesatte emerse nelle ultime settimane, è doveroso raccontare come stanno le cose attraverso i numeri che sono assolutamente indiscutibili». Per questo con tanto di slide e grafici ha voluto prendersi il suo tempo per spiegare cosa è stato fatto da quando c'è lui alla guida di Ater Padova. «L’operazione di sistemazione, ammodernamento ed efficientamento del patrimonio immobiliare di Ater Padova è costante e continua. L’azienda ha investito risorse economiche importanti per un piano che si pone obiettivi ambiziosi sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Nell’ultimo anno e mezzo Ater Padova ha avviato progetti per la realizzazione di 314 alloggi per un investimento totale che sfiora i 16 milioni di euro, ulteriori 6 milioni di euro sono stati investiti per la costruzione o la ristrutturazione di 51 alloggi». Si è parlato molto degli interventi, anche ma non solo, in relazione a quanto accaduto in via Brofferio. «Per quanto riguarda le manutenzioni dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2022 sono stati eseguiti 3.273 interventi per un controvalore di quasi 5 milioni di euro. Nello stesso periodo sono state sostituite 309 caldaie per una spesa di 956mila euro», ha precisato sempre Businato.

Businaro ha poi precisato che gli alloggi ERP riconsegnati e sfitti necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per rendere conformi gli impianti con la sostituzione dell’impianto elettrico, il rinnovo dell’impianto di riscaldamento, la sostituzione della caldaia e al rinnovo dei servizi igienici, per essere riassegnati. Ogni intervento di sistemazione ha un controvalore medio di 24mila euro. «Come esempio – scelto evidentemente non a caso, il presidente Ater Tiberio Businaro – possiamo portare gli appartamenti di via delle Melette recentemente sgomberati. Le condizioni in cui li abbiamo sono indecenti - dichiara Businaro mostrando alcune immagini sul monitor - Per sistemarli Ater Padova dovrà spendere circa 247mila euro». Un passaggio questo, che farà di certo discutere, perché da una parte ci sarà la condanna di chi da sempre contesta le occupazioni per principio e dall'altra chi invece vorrà ricordare ad Ater che in quelle case sono decenni che non si effettuavano interventi. Che poi le immagini parlino di "degrado", è anche vero. Due delle cinque sgomberate, lo ricordiamo, erano occupate. Però nella fattispecie, senza entrare troppo nella vita privata delle persone, le immagini più forti riguardano l'appartamento di una persona che da anni soffre di diversi problemi. Businaro, stimolato su questo da alcuni giornalisti, ha chiarito che le case molto spesso vengono "restituite" in pessimo stato da chi ci abitato e che questo fosse un buon esempio. «Come in questo caso».

Il Presidente ha voluto più volte chiarire che Ater non perderà i fondi del superbonus: «Per quanto riguarda i progetti speciali, il Pinqua, il Superbonus 110% e il Pnrr Ater Padova prevede investimenti per oltre 123 milioni di euro nei prossimi anni». Ma Ater, entro i limiti consentiti dalla legge, diversifica: «12 milioni sono invece previsti per le progettualità legate al Social Housing con il coinvolgimento di sette comuni della provincia, per un totale di 60 alloggi». Questo tipo di offerta riguarda non chi rientra nelle gradutatorie della case popolari, anche se dovrebbe in qualche modo essere un offerta dal costo comunque calmierato rispetto al classico mercato privato.

Mercato

Una delle accuse che si muove ad Ater è quella di aver messo da parte la sua mission cercando solo di produrre utili e per questo svende il suo patrimonio. Businaro non accetta la critica e anzi, dati alla mano, dimostra che a fronte di tot case vendute, quasi il doppio sono state costruite o sistemate. «Sulle aste l’azienda precisa che nell’ultimo anno e mezzo sono stati venduti 30 alloggi di proprietà, con un’incidenza dello 0,4% sull’intero patrimonio immobiliare, con un guadagno di 2 milioni e 329mila euro. Nello stesso periodo sono stati sistemati o costruiti 51 nuovi alloggi Erp con un investimento per le ristrutturazioni e i lavori di oltre 6 milioni di euro. Il saldo è in attivo, direi», afferma ancora Businaro.

Comitati

Conclude con una stoccata a comitati, Unione Inquilini, Catai, Adl Cobas. Lo fa senza mai nominarli: «Nel corso del mandato la Presidenza e la Direzione di Ater Padova hanno incontrato 70 amministrazioni comunali e sette tra associazioni e fondazioni. C’è – conclude Businaro – la piena disponibilità a un confronto costante rispetto alle problematiche che riguardano l’attività dell’ente, a patto che sia costruttivo. Nel rispetto delle regole, la questione della qualità dell’abitare costituisce un obiettivo primario dell’Azienda da perseguire con serietà ed impegno». Tra le righe, ma c'è tutto.