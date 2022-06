Quartieri, il saluto dei presidenti delle consulte volute da Francesca Benciolini

Con il nuovo Consiglio Comunale dovranno essere rinnovati anche i membri delle Consulte di Quartiere, gli organismi di cui l’amministrazione Giordani si è dotata con un apposita modifica al regolamento comunale dopo la soppressione dei Consigli di Quartiere, non più consentiti dalla legge e mai sostituiti negli anni precedenti. L’assessora al Decentramento Francesca Benciolini ha incontrato per un momento conviviale i 10 Presidenti delle Consulte per tracciare un bilancio dell’esperienza che ha portato una forte spinta di partecipazione da parte dei cittadini.

Benciolini

«In questi cinque anni - afferma Benciolini - le Consulte si sono accreditate nei diversi rioni come organismo di collegamento tra quartieri e amministrazione, utilissimo nella stesura dei Piani di programmazione della città. Con il bilancio partecipato negli ultimi due anni hanno potuto definire anche come destinare una piccola porzione del bilancio comunale a favore di iniziative territoriali e con il bando Vivi il quartiere hanno definito gli obiettivi delle azioni da sostenere con i contributi comunali. Ringrazio chi ci ha messo tempo, energie e competenze per una azione di volontariato civico volta al bene della città».

Bilancio

Per le 10 Consulte di Quartiere il Consiglio comunale di Padova ha previsto 160 componenti nominati da maggioranza e opposizione scegliendo dalle candidature presentate attraverso gli albi dei cittadini attivi appositamente costituiti. Le 10 Consulte hanno potuto gestire direttamente 350.000 euro per ciascuno dei due bilanci partecipati in cui hanno potuto scegliere come investire le risorse per il loro territorio. Tra gli importanti progetti realizzati alcuni passaggi partecipativi per la costituzione del Parco del Basso Isonzo con Mila Masciadri nella consulta 6B, il percorso su come stanno gli adolescenti della Consulta 6A, la partecipazione nel percorso della prima Casa di Quartiere all'Arcella.