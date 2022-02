Francesco Peghin positivo al Covid, "press mob" in videoconferenza: «Sfido Giordani per amore di Padova»

L'inconveniente dell'ultimo minuto è servito, ma scatta il piano B: il press mob di Francesco Peghin si è regolarmente svolto, ma con il candidato sindaco collegato da casa causa presunta positività al Covid.

Covid

L'appuntamento è alle ore 10, ma a pochi minuti dal via arriva via Whatsapp dal suo staff il messaggio che non ti aspetti: “Buongiorno a tutti, vi scrivo per informarvi che poco fa Francesco Peghin si è sottoposto a tampone di controllo eseguito per sicurezza, dovendo fare un incontro pubblico. Il tampone però è risultato positivo. Non vi preoccupate, il press mob si effettuerà comunque alla stessa ora. Ad attendervi ci sarà il suo staff come previsto e lui sarà in collegamento streaming da casa sua. Siamo molto dispiaciuti per questo cambiamento in extremis ma per la sicurezza di tutti, e come da normative, Francesco non potrà essere presente fisicamente. Confidando nella vostra comprensione, ci vediamo tra poco”.

Sicurezza

La prima uscita pubblica di Francesco Peghin si tiene comunque al bar “Piano terra”, a pochi passi dalla stazione: il candidato appare sulla tv del locale via Zoom, e dopo il “sound check” inizia a spiegare perché è sceso in campo. Partendo da una citazione: «Come si dice in una canzone molto gettonata a Sanremo “mi vengono i brividi” a pensare a quello che bisogna fare per Padova: mi sono stati segnalati molti problemi, eppure per il sindaco Giordani, che spesso sembra distante e si gira dall'altra parte pur di non notarli, va tutto bene. Bisogna smettere di fingere che sia così, basta guardare la zona in cui si trova il bar (ai piedi del cavalcavia Borgomagno), che è un crocevia di ciò che non va e che deve essere migliorato. Il primo punto, quindi, è la sicurezza, non solo nei quartieri ma anche in centro storico, dove il sindaco dice che la situazione è idilliaca quando invece spopolano baby gang e pestaggi: un giornalaio delle piazze l'altro giorno mi ha detto che “ci vorrebbe Tex Willer” per riportare la calma. Il Comune potrebbe fare molto dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione, e invece in quattro anni e mezzo ha fatto poco e nulla».

Viabilità

Prosegue Peghin: «Un altro punto critico è la viabilità: quello del Cavalcavia Borgomagno, su cui si sono raccontate bugie e barzellette, è solo un esempio perché la situazione è critica in tutti i punti di accesso alla città, vedi corso Milano, Pontevigodarzere e la Stanga. Anche in questo caso mi domando cosa ha fatto l'amministrazione in questi cinque anni, anche sul tema parallelo dell'inquinamento: la componente ambientalista avrebbe dovuto avere grande sensibilità, e invece si è dimostrata incapace di affrontare il problema».

Turismo e Pnrr

Francesco Peghin elenca quindi altre problematiche: «Padova è bellissima, ma cosa è stato fatto per incrementare il turismo? In autunno la città è stata tappezzata di manifesti per la nomina a patrimonio Unesco come Urbs Picta, ma lo raccontiamo ai padovani invece di raccontarlo a tutto il mondo. Per non parlare dei fondi del Pnrr: come possiamo pensare che a gestirli sia il sindaco uscente, che ha lasciato la città in queste condizioni?».

Discesa in campo

Peghin conclude con la risposta forse più attesa: «Perché ho deciso di scendere in campo e mettermi a disposizione? Il motivo è solo uno: la passione e l'amore per la mia città. Metto a disposizione il mio bagaglio di imprenditore e la mia esperienza nel sociale. I partiti di centrodestra mi hanno chiesto la disponibilità e l'ho data, ma mi presento da civico che non ha mai avuto tessere di partito. Sergio Giordani è una persona stimabilissima, ma per me non è più un sindaco civico bensì un sindaco del Partito Democratico: il suo portavoce è un importante esponente del Pd, come si fa a dire che è civico?»