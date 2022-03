Elezioni: Giordani e Peghin dovranno vedersela con Francesca Gislon

Francesca Gislon, è la candidata sindaca di Orizzonti. L'ufficialità è arrivata in mattinata, ma solamente domani 5 marzo ci sarà la presentazione formale. Gislan, 58 anni, nota avvocata del foro padovano, aveva già partecipato alle elezioni del 2017 nella lista 'Lorenzoni sindaco' ottenendo 219 preferenze. Stavolta si presenterà come civica pura. Dopo la decisione del movimento gestito da Marco Carrai, ex marito di Gislon, di prendere le distanze dal sindaco Sergio Giordani e andare per conto proprio, ecco la quinta candidata alla corsa a Palazzo Moroni. Dietro la scelta di non sostenere l'attuale primo cittadino c'è la convinzione di non aver raggiunto gli obiettivi iniziali dell'intera maggioranza di cui Orizzonti oggi fa ancora parte. Ma dietro c'è la divisione che si è consumata ormai due anni fa tra il sindaco e Arturo Lorenzoni, poi finita con quest'ultimo a combattere una battaglia persa contro Luca Zaia alla Regione. Lorenzoni ora è consigliere regionale, ma nei 3 anni da vicesindaco spesso non ha condiviso le posizioni del primo cittadino. Una frattuta che poi si è riflessa su Orizzonti, che adesso ha deciso di andare per conto proprio, trascinandosi dietro però solo una parte della formazione iniziale. Tutti i consiglieri comunali, Meri Scarso, Stefania Moschetti e Paolo Sacerdoti e l’assessora Francesca Benciolini, hanno preso le distanze da Carrai e saranno (resta da capire dove e come) al fianco di Giordani. Ora toccherà a Francesca Gislon, che da anni porta avanti anche battaglie sulle pari opportunità (è stata presidente del Centro Veneto Progetto Donna ed è attualmente vicepresidente della commissione Pari opportunità) dare filo da torcere a sinistra proprio a Giordani.