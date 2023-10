Prima seduta per il comitato di consultazione della famiglia del Comune

Per la prima volta dalla sua costituzione si è incontrato mercoledì 25 ottobre il comitato di consultazione della famiglia della città di Albignasego nella composizione stabilita dal decreto del sindaco 53 del 28 settembre 2023. E’ stato il consiglio comunale a dare il via libera per la costituzione e il regolamento del comitato di consultazione della famiglia del comune, un organismo incaricato di osservare, ascoltare, esprimersi sui provvedimenti che riguardano le politiche per la famiglia, di presentare proposte e di contribuire all’elaborazione a allo sviluppo delle iniziative che riguardano tali ambiti.

L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni: (il Sindaco in veste di presidente, l’assessore con delega alla famiglia Anna Franco, il Presidente della Seconda commissione consiliare e il presidente della Commissione Pari opportunità), del Presidente coordinatore dei comitati di quartiere, dei rappresentanti di Caritas vicariale e comitato locale di Croce Rossa Italiana, di un rappresentante del distretto socio-sanitario, un rappresentante del Comitato di gestione dell’asilo nido comunale, un rappresentante dei consigli pastorali e uno delle scuole dell’infanzia, un componente per il comitato dei genitori e uno per il consiglio d’istituto dell’Istituto comprensivo, un rappresentante per ognuna delle associazioni che operano nel territorio a favore delle famiglie. «Un occasione di incontro e partecipazione tra i vari attori che contribuiscono al benessere della famiglia - ci spiega il presidente del comitato, nonché sindaco della città Filippo Giacinti - per favorire lo scambio, cogliere le necessità ed elaborare soluzioni innovative , perchè da sempre riteniamo che la famiglia sia una grande risorsa per l’intera comunità».

«Quest’anno il nostro comune è stato inserito ufficialmente nell’ European Network of Family-friendly Municipalities - interviene Anna Franco – un’occasione per raccogliere idee e ispirazioni dalla rete di comuni amici della famiglia di tutta Europa, ma per noi è sempre stata di fondamentale importanza l'autentica voce dei cittadini e con l’istituzione del comitato abbiamo voluto creare un vero e proprio luogo dove le famiglie possono portare all’attenzione dell’amministrazione i propri punti di vista nell’obiettivo comune di mettere al centro il benessere di tutti». In questa occasione si è parlato della difficile situazione economica causata dall’inflazione, dall’impennata dei mutui e dall’aumento dei costi di energia, carburanti e dei servizi. L’amministrazione ha assicurato ai presenti, che il comune interverrà perché l’aumento dei costi dei servizi rivolti ai più piccoli (scuole infanzia e nidi, mensa e trasporto scolastico, centri estivi ecc.) non pesi sui cittadini. Salgono così a 1,2 milioni di euro le risorse che resteranno nelle tasche delle famiglie del Comune, oltre ad essere stati confermati tutti gli altri investimenti (contributi alla Scuola per progetti didattici, navette per istituti superiori, servizi socio assistenziali, sostegno ad anziani e fragili ecc.) senza aumentare la pressione fiscale. «Per manifestare l’impegno di questa amministrazione nei confronti delle famiglie volevamo dare un segnale concreto – conclude il Sindaco –e lo abbiamo fatto mantenendo, e in alcuni casi migliorando, la qualità e l’efficienza dei servi offerti non alzando tasse o tariffe per i cittadini».