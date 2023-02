Primarie Pd, trionfo di Elly Schlein a Padova e provincia: 13mila i votanti

Se non è una sorpresa poco ci manca: a spuntarla alle primarie del Partito Democratico non solo in ambito nazionale ma anche nel Padovano sarebbe infatti Elly Schlein, che dovrebbe aver battuto (obbligatorio l'utilizzo del condizionale in attesa dei risultati definitivi) il “rivale” Stefano Bonaccini.

Padova

Stando ai primi risultati, a livello veneto Elly Schlein avrebbe fatto il colpaccio proprio nel nostro territorio: a livello provinciale ha raccolto il 64%, ma solo all'ombra del Santo sarebbe arrivata a un passo dal 70%, “fermandosi” al 69,9%. Nel Padovano erano 71 i seggi presenti, di cui 14 in città: i dati parlano di 13 mila votanti nell'intera provincia contro i 18mila delle Primarie del 201, di cui oltre 5mila a Padova.

(Notizia in aggiornamento)