Primo giorno di scuola, flash mob degli studenti medi

La Rete degli Studenti Medi ha organizzato azioni e flash mob davanti alle scuole di tutto il Paese per dare inizio al periodo di mobilitazioni che attraverserà tutto l'autunno in vista anche delle elezioni politiche.

Mobilitazioni

Anche in veneto sono state molte le scuole davanti alle quali gli studenti hanno fatto sentire la propria voce.

«Siamo giovani, siamo studenti e ritorniamo oggi nelle nostre classi, nelle nostre città pronti a rivivere una realtà che non ci rappresenta. Ci viene detto che siamo il futuro, un futuro che però facciamo veramente fatica ad immaginare a causa di problematiche come la crisi ambientale, economica e sociale. Nemmeno davanti al periodo elettorale che anticipa le elezioni del 25 Settembre c'è qualcuno che dimostra di voler parlare davvero di noi, ma soprattutto con noi», afferma Elena Bigarella, della Rete studenti medi. «Per non parlare del nostro sistema scolastico, il quale è totalmente inadatto alle nostre esigenze, ancorato a un modello vecchio che ha la necessità di essere superato. Un modello che non garantisce il diritto allo studio e che lascia indietro moltissimi studenti ogni anno», conclude Elena.

Studenti

«Siamo stanchi di una classe politica che parla di noi, ma mai con noi. Siamo stanchi - sottolinea Marco Nimis, Coordinatore Regionale Rete degli Studenti Medi del Veneto - di essere ancorati a un modello vecchio di scuola e siamo stanchi di vivere una realtà che non ci rappresenta. Per questo fin dal primo giorno di scuola vogliamo dimostrare al paese la voglia che la nostra generazione ha di essere protagonista del nostro presente, in maniera attiva e non passiva. Vogliamo dimostrare di avere delle idee chiare sul mondo della scuola e dell'istruzione, e soprattutto vogliamo cancellare la narrazione che ci vede dipinti come una generazione di "sdraiati". Abbiamo anche noi le nostre idee e la voglia di cambiare e ricostruire quello che ci circonda. E lo faremo nei prossimi mesi portando avanti la campagna "Da 0 a 100 davanti e dentro le scuole di tutta la regione e di tutto il Paese».