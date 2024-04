Primo maggio: corteo e musica nella giornata dei lavoratori contro le guerre

Primo Maggio intenso quello organizzato da Adl Cobas, Pedro, Stria, Mediterranea Padova, Coordinamento studenti medi, Sanprecario, Associazione Mimosa insieme ad altre realtà hanno infatti pensato a una giornata declinata in una serie di iniziative che mettono al centro i temi caldi di questi mesi. Dalle guerre alla crisi climatica, dall'immigrazione alla sicurezza sul lavoro, le questioni aperte sono tante. «Nella giornata internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici, vogliamo seguire questo filo rosso e abbiamo deciso di organizzare una giornata intera di mobilitazione, socialità e confronto al Parco Milcovich all’interno del Festiva Arcella Bella che a partire da un corteo che si terrà in tarda mattina intende riflettere sulle forme di oppressione, violenza e guerra che sono il prodotto di un modello di sviluppo che mette al centro gli interessi e la libertà di pochi a discapito della stragrande maggioranza della popolazione, che è costretta a lavorare per vivere», spiegano gli organizzatori. Una occasione anche per condividere le esperienze di lotte sindacali con realtà solo geograficamente lontane. «Una giornata di mobilitazione e socialità che vedrà la presenza di una delegazione del collettivo di Fabbrica GKN e che si è gemellata con il festival del Primo Maggio di Taranto e di Rosarno, con cui abbiamo condiviso i temi e che vedrà, nel corso della giornata, lo scambio di interventi tra i nostri eventi».

Questo il programma della giornata: alle 11.30 corteo cittadino, con partenza dal Piazzale della stazione dei treni, ai piedi del cavalcavia; alle 13.00 è in programma il pranzo sociale presso il Parco Milcovich e il festival di Arcella Bella; alle 15.00 prendono il via laboratori e workshop sportivi a cura della Palestra Popolare Galeano, della Polisportiva Sanprecario e dell'ASD Quadrato Meticcio; laboratori di serigrafia, area creatività e manualità per bambini a cura di Mediterranea Padova; mostra fotografica “Patrimonio umano”, scatti del Collettivo 5,37: lavoratori e lavoratrici esterni Musei Nazionali Valle Camonica; punto fucsia a cura del collettivo squeert; laboratorio percussioni e danza a cura della Murga di Padova; 18.30 talk "Welfare, confini, salute, ambiente e reddito: gli effetti delle guerre sulle nostre vite"; infine alle 20.30 il concerto del Trio Baobab.