Pro Italia, nasce un nuovo soggetto politico: domenica la prima riunione a Padova

Domenica 23 aprile a partire dalle ore 11:00 si terrà a Padova, presso il Giardino Esperanto in via Martiri Giuliani e Dalmati, 25, la prima riunione pubblica del partito "Pro Italia" in Veneto.

Progetto

«L'incontro sarà volto a presentare alla cittadinanza questo nuovo progetto politico che punta a restituire agli italiani libertà e dignità attraverso la battaglia per il lavoro e la sovranità del nostro Paese», spiegano i promotori. L'evento sarà condotto da due membri della segreteria nazionale del partito, Matteo Brandi e Ludovico Vicino, e vedrà la partecipazione di Raphael Raduzzi, già deputato alla Camera nella scorsa legislatura.