I pro vita attaccano la Questura: «Limitano nostri diritti per favorire i commercianti»

Una strada facile per far parlare di sé quando altrimenti non ci sarebbe motivo alcuno per cui questo dovrebbe accadere, è quella di creare un caso. Che c'è di meglio che farlo attaccando qualcuno o qualcosa? Ci pare una buona scorciatoia. Ed è quella che stanno evidentemente percorrendo quelli del Movimento Pro Vita, un nome che è poi tutto un programma, come se tutti gli altri fossero pro morte, gli anti abortisti. Come una liturgia, ogni anno, attorno all'8 marzo si palesano.

La telefonata

«Si denuncia - fanno sapere agli organi di stampa - il tentativo della questura di Padova, espresso telefonicamente, di limitare il nostro diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 della Costituzione, con incredibili ragioni di "disturbo del passeggio e dell'attività dei commercianti", inedite in 14 anni di attività associazionistica». In pratica è come dire che al telefono si sono informati su che percorso sarebbe stato loro permesso di svolgere o consigliato e che gli sarà stato indicato quello che viene fatto fare sempre, da anni, in questi casi. Un po' poco per gridare allo stato di polizia. Non poteva mancare naturalmente anche il classico «e perché loro sì, invece» riferito a coloro che solitamente, quando si palesano in città quelli contro la 194, si fanno sempre sentire. E sono solitamente molti, molti di più. «Centri sociali, femministe, lgbt e organizzazioni di sinistra, arrecano, a differenza di noi, non di rado seri problemi di ordine pubblico», dichiarano mettendo in fila tutti gli sterotipi possibili.

Piantedosi

E' la polemica con la Questura, però, il nocciolo della faccenda: «Mai una questura era ricorsa sul territorio nazionale a motivazioni così inconsistenti, tanto più considerati gli zero problemi da noi causati in quasi un quindicennio in tutto il paese», dicono con tono gravissimo.«Per ricevere una salvaguardia dei nostri diritti, ci siamo rivolti a diverse autorità, a partire dal Ministro dell'Interno Piantedosi», ha dichiarato con tono minaccioso Pietro Guerini, il Presidente nazionale Comitato NO194.

La legge

La legge 194 risale al 1978 e dice che l'interruzione volontaria di gravidanza può essere effettuata con metodo chirurgico, o con metodo farmacologico, entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari. Un fatto di civiltà, nulla di più.