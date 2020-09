Il prof Crisanti ospite de Il Veneto che Vogliamo al Parco Prandina

La candidata Elena Ostanel incontra il Professor Andrea Crisanti. «Nei mesi di lockdown - spiega la candidata per il Veneto che vogliamo - abbiamo vissuto un periodo molto intenso, che ha richiesto a tutti noi grandi sacrifici e che ha messo in discussione il modo in cui viviamo le Città e le nostre case. Ma cosa abbiamo imparato da questo periodo? Come saremo tra un anno? Che prospettive abbiamo davanti a noi? Martedì 15 settembre porrò questi interrogativi al Professor Crisanti, che insieme all’Università di Padova ha avuto un ruolo determinante nella gestione di questa emergenza». L'incontro si terrà al Parco Prandina, in corso Milano, alle 17.00, martedì 15 settembre.

