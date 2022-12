Progetti utili alla collettività, la delega va al consigliere Bertazzolo

Il sindaco di Albignasego Filippo Giacinti ha assegnato al consigliere Massimiliano Bertazzolo (Lega Nord), la delega ai progetti orientati a svolgere Progetti Utili alla Collettività (PUC) ai quali sono tenuti, nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

Bertazzolo sovraintenderà le attività attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. L'Ambito Territoriale Sociale ex ULSS16, di cui fa parte il Comune di Albignasego, ha affidato a un gruppo di cooperative sociali il compito di promuovere e supportare le attività nei vari territori e di definire i progetti in cui verranno inseriti i beneficiari in collaborazione con i servizi sociali comunali. «Tali attività - specifica Bertazzolo - potranno riguardare sia il potenziamento di un'attività esistente sia di una nuova, senza essere sostitutive di quelle ordinarie, né assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo. Ringrazio il sindaco Filippo Giacinti per la fiducia accordatami con la delega ai Progetti Utili alla collettività. Evidenzio che sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività in tale ambito, tutti i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l'Inclusione Sociale e che non rientrino nelle condizioni di esonero previste dalla normativa (per esempio invalidità, presenza nel nucleo familiare di minori di tre anni o di persone non autosufficienti). Per coloro che non sono tenuti agli obblighi del RdC la partecipazione ai progetti è facoltativa, aderendo volontariamente nell'ambito dei percorsi che verranno concordati con i servizi sociali. In tutti i casi lo svolgimento delle attività in ambito PUC non prevedono compenso e saranno attuati nell’ambito culturale, sociale, artistico, formativo, ambientale e della tutela dei beni comuni».

Ad Albignasego sono 20 le persone aiutate con questa forma di sostegno e alle quali saranno proposti i vari progetti PUC. Dopo la loro redazione, i Progetti utili alla collettività saranno gestiti dal settore dei servizi sociali che li condividerà, per l’opportuna fase di coordinamento, con il Comune di Padova che è capofila in ambito territoriale. Aggiunge il sindaco Filippo Giacinti: «Il reddito di cittadinanza per moltissime persone è uno strumento per fare fronte a una situazione temporanea di difficoltà in ambito lavorativo, una sorta di “ammortizzatore” di un momento di crisi – aggiunge il sindaco Filippo Giacinti -. Insieme ai Puc, a cui è strettamente correlato, è uno strumento che, se gestito bene, è estremamente utile sia per chi lo riceve, a livello economico e psicologico, sia per la collettività. È così che li vogliamo intendere: un’occasione per un sostegno temporaneo a chi è in difficoltà finalizzato al reinserimento lavorativo, pertanto la delega al consigliere Bertazzolo ha un’importante funzione di coordinamento».