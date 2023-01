Rifinanziati i progetti per la legalità tra le giovani generazioni: la decisione del Comune

Cinquemila euro destinati a iniziative per la promozione della cultura della legalità, in particolare fra le giovani generazioni: nel bilancio di previsione 2023 il Comune di Albignasego ha confermato lo stanziamento dedicato.

Legalità

«Nonostante la contrazione delle risorse con cui dobbiamo fare i conti - spiega il sindaco Filippo Giacinti - abbiamo voluto con forza mantenere questo impegno nel nostro bilancio». Nel 2022 il finanziamento del Comune, che dal 2016 aderisce all’associazione nazionale Avviso Pubblico, ha reso possibile l’organizzazione del Festival Nazionale della Legalità “LegalItria” proposto dalla società cooperativa “Radici Future Produzioni” in collaborazione con Tetris Aps con sede a Padova: alcune classi della secondaria di primo grado, per un totale di 200 ragazzi interessati dal progetto, sono stati coinvolti nella lettura e analisi di libri a tema selezionati dal comitato scientifico del Festival. Sono stati inoltre proposti un incontro con l’autore e due eventi di approfondimento tematico. L’amministrazione sta ora valutando i progetti e le iniziative da attivare per il 2023.

Giovani

Alle iniziative a favore dei giovani si affianca anche l’impegno nell’associazione “Avviso pubblico” che riunisce rappresentanti di Regioni, Province, Comuni di tutta Italia, impegnati nella diffusione dei valori della legalità, della giustizia e della democrazia: una realtà cui il Comune di Albignasego aderisce dal 2016. Lo scorso dicembre Gaetano Grandi, consigliere del Comune di Albignasego con delega alla legalità è stato eletto nel consiglio direttivo nazionale dell’associazione, in cui siedono solo due rappresentanti delle amministrazioni del Veneto. «Il tema della legalità - spiega Grandi - è oggi particolarmente urgente: il Pnrr sta mobilitando e mobiliterà una grande quantità di risorse e, per scongiurare il rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, è necessario alzare la guardia a tutti i livelli, sia all’interno delle amministrazioni, sia continuando ad agire per costruire e promuovere una cultura della legalità diffusa».