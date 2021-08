Progetti di utilità collettiva: coinvolti 50 cittadini

Si chiamano Progetti di Utilità Collettiva (PUC) , i percorsi in cui inserire i percettori del Reddito di cittadinanza non in grado di intraprendere un vero e proprio percorso occupazionale. I beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel Comune di residenza ad attivarli sono i servizi sociali del comune. «Questo progetto - spiega l’assessora al Sociale di Montegrotto Terme, Elisabetta Roetta - è utile sia alla collettività che ai percettori del reddito, vengono valutate le competenze e le propensioni del beneficiario con lo scopo di avviare un percorso di inclusione evitando che questa misura di sostegno diventi puro assistenzialismo».

Reddito di cittadinanza

I Comuni si occupano della copertura assicurativa e partecipano ai costi della formazione e degli eventuali strumenti tecnici. I recettori del reddito vengono contattati per iniziare un percorso di inclusione sociale e sono tenuti a offrire la propria disponibilità per almeno 8 ore settimanali in attività legate ai servizi dell’amministrazione comunale. L’attività è esercitata a titolo gratuito e volontario. A Montegrotto Terme sono circa 50 i cittadini che usufruiscono di questo tipo di sostegno, di cui circa metà vengono seguiti dal Centro per l’impiego e l’altra metà dai servizi sociali. «E’ un’occasione - prosegue l’assessora - per offrire un reinserimento sociale alla persone che stanno attraversando momento di difficoltà. I beneficiari, fra cui anche persone con disabilità lieve, che vengono coinvolti in questo progetto sono in attesa di trovare un inserimento lavorativo, le attività che andranno a svolgere saranno nell’ambito scolastico, a supporto di eventi culturali o anche di realtà associative che svolgono attività di volontariato».