I Radicalialla festa del Pd per raccogliere firme e presentare le loro 6 proposte di legge

Dopo le manifestazioni organizzate durante la giornata internazionale della democrazia ieri 15 settembre, per protestare contro il vergognoso ritardo della piattaforma pubblica gratuita per raccogliere firme online su referendum e leggi di iniziativa popolare, i Radicali Italiani arrivano a Padova per raccogliere le firme per le 6 proposte di legge popolare depositate in cassazione su: Suolo, Energia, Povertà, Debito dello Stato, Sex work, Aborto. L'appuntamento è per oggi, sabato 16 settembre, dalle ore 18 presso la Festa dell’Unità-Parco Milcovich

Le proposte di legge

«Una sfida complessa e affascinante - dichiara il segretario dei Radicali Italiani, Massimiliano Iervolino - per portare in Parlamento le nostre proposte servono 50.000 firme su ogni testo di legge in sei mesi. Come Radicali sentiamo il dovere di proporre un’alternativa al populismo e alla demagogia, un’alternativa chiara e coraggiosa che parla di inclusione, transizione ecologica, tutela dei diritti umani, sociali e civili». Le 6 proposte di legge riguardano :Energia, suolo, aborto, sex work, debito dello Stato e povertà: «Noi chiediamo di tagliare la burocrazia che rallenta la transizione energetica, facendo sì che l’energia sia una competenza esclusiva dello Stato. Vogliamo che si riconosca l'importanza del suolo come risorsa: difendendolo dall’erosione e dalla contaminazione, contrastando il consumo di suolo, riutilizzando le aree edificate abbandonate e introducendo la compensazione ambientale.Mentre sull'aborto, l'attuale legge 194 non garantisce un vero diritto all’aborto ma lo consente in determinati e specifici casi. Noi chiediamo un autonomo diritto di scelta e autodeterminazione, per far sì che la libertà riproduttiva non incontri più ostacoli morali e amministrativi e possa essere liberamente accessibile per chiunque decida di interrompere una gravidanza. La legge attuale sul sex work ha ottenuto un unico risultato: prendere di mira le lavoratrici e i lavoratori del sesso e rendere le loro condizioni di vita meno sicure. Noi chiediamo una piena decriminalizzazione del sex work. Rimuovendo tutti i divieti, le sanzioni e gli ostacoli normativi che si abbattono su un'intera categoria di persone e riconoscendo il lavoro sessuale come autonoma e legittima professione. Ad oggi il debito commerciale dello Stato nei confronti delle imprese supera i 60 miliardi di euro. Questo genera un grande problema di liquidità a tutto il sistema produttivo. Noi chiediamo che i professionisti e le imprese che vantano un credito con lo Stato possano utilizzarlo per il pagamento di imposte e contributi o cederlo a un intermediario finanziario. Un quarto della popolazione italiana è a rischio povertà o esclusione sociale a causa di diritti approssimativi, salari bassi e contratti a termine. Vogliamo contrastare questo Governo che vuole introdurre inaccettabili distinzioni tra chi merita e chi non merita di essere aiutato. Noi chiediamo di introdurre il Reddito Minimo di Inserimento, per garantire a tutti il diritto ad una vita dignitosa, fornendo l’aiuto economico e formativo necessario a uscire dalla condizione di povertà».