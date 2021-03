Come investire 350mila euro? Le proposte dei singoli quartieri

Con lo scorso bilancio sono stati stanziati dal Consiglio Comunale 350mila euro per le Consulte di Quartiere, ognuna delle quali può decidere autonomamente come investirli sul proprio territorio

Con lo scorso bilancio sono stati stanziati dal Consiglio Comunale 350mila euro per le Consulte di Quartiere, ognuna delle quali può decidere autonomamente come investirli sul proprio territorio.

Questionario

Per definire le priorità ogni Consulta nei primi giorni di febbraio ha condiviso un questionario aperto alla compilazione di cittadine e cittadini nel quale ogni persona poteva indicare un attività o un intervento da realizzare nel proprio quartiere, indicando un area di riferimento corrispondente a:

arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana

attività culturali ed artistiche

attività sociali e di supporto all’inclusione

scuola, educazione e formazione

sport e tempo libero

sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione

verde pubblico.

Sono state raccolte quasi 3.000 risposte dai cittadini, tra questionari online e cartacei. Ora ogni consulta, partendo da questi dati, elaborerà proposte da sottoporre agli assessori competenti perché possano le opportune variazioni di bilancio utili ad impegnare le spese definite.

Francesca Benciolini

Dichiara Francesca Benciolini, assessora ad decentramento: «In 20 giorni sono arrivate moltissime proposte e sono molto soddisfatta. Ora le Consulte stanno discutendo per individuare gli interventi da finanziare. Con 35.000 ovviamente non potranno realizzarli tutti e andrà fatta una scelta, ma quei dati sono strategici per continuare il lavoro delle consulte si raccordo tra territorio e amministrazione. Nel complesso è significativo come più del 20% siano richieste che riguardano l’ambito della partecipazione e dello sviluppo di comunità. Molte richieste infatti sono state inserite in questo contesto, interpretandone il significato in diversi modi: qualcuno ha inserito qui iniziative culturali ed eventi sportivi, oppure la necessità di spazi pubblici attrezzati. Possiamo affermare che dopo un anno di Covid le persone hanno voglia di stare insieme, di condividere. Subito dopo ci sono gli interventi riguardanti l’arredo urbano, la rigenerazione e il verde pubblico. Giostre, ciclabili, parchi, fioriere, nuovi alberi, illuminazione, marciapiedi ma anche proposte come il ciclocross, piscine e addirittura nuovi ponti. Ma anche attività educative, progetti per l’inclusione, attività sportive, insomma, una mole di dati importanti, utili per il lavoro quotidiano di tutti perché risponda sempre di più anche alle piccole e grandi esigenze dei quartieri».

Marta Nalin

Dichiara Marta Nalin, assessora alla partecipazione: «Con questo questionario abbiamo individuato un modo per dialogare direttamente con i cittadini e le cittadine, per cercare di comprendere le loro esigenze e orientare di conseguenza la nostra azione. La partecipazione è stata enorme. Sono arrivate proposte anche dalle scuole, dalle associazioni, i singoli ma anche i gruppi di ragazzi che magari si sono coordinati per chiedere a gran voce un campo da basket. Strutturare questo lavoro per farlo diventare la base della redazione di un vero bilancio partecipato è un obiettivo che ci poniamo per i prossimi anni. Questo primo passo ha portato risultati incredibili. Siamo partiti dalle piccole cose, abbiamo recepito una risposta forte e questo mi fa essere certa che la città risponderebbe al meglio anche ad un lavoro più approfondito con a oggetto i grandi temi della città. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per promuoverlo, partendo dalle consulte di quartiere, ma anche chi ha speso qualche minuto per indicare le proprie preferenze».

Consulta 1

Di seguito i dati riferiti ai soli questionari online consulta per consulta, con una dichiarazione da parte di tutti i presidenti.

Alla fine, i dati complessivi e in allegato una foto di tutti i presidenti con il Sindaco Giordani e l’assessora Benciolini.

CONSULTA 1 - 124 QUESTIONARI

33 arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana

22 attività culturali ed artistiche

14 attività sociali e di supporto all’inclusione

11 scuola, educazione e formazione

11 sport e tempo libero

31 sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione

12 verde pubblico

2 altro

Dichiara la presidente Elena Zamuner: «La Consulta 1 ha ricevuto circa 140 richieste tra cartaceo e on line. Tralasciando quelle in cui si chiede un intervento di tipo tecnico (cestini, panchine, illuminazione...), per le rimanenti, e tenuto conto del numero di persone che hanno inviato richieste, abbiamo individuato un elemento costante: la necessità di fruire di spazi pubblici, per lo più verdi, in cui sia possibile realizzare attività di socializzazione a carattere sportivo o culturale. Trovandoci ad un anno dall'inizio della pandemia può essere significativo favorire questo desiderio di incontro, regolato da proposte (visite guidate, attività ginniche, concerti o altri eventi) che siano controllabili sul piano del rispetto delle normative sanitarie, ma che possano anche "ristorare" il vuoto lavorativo di associazioni che da un anno non possono operare in spazi chiusi (palestre, cinema, teatri, sale per incontri...). Le proposte evidenziate sono riconducibili a diversi Assessorati: verde, cultura, sociale, sport e tempo libero. Verrebbero realizzate in diverse aree del nostro quartiere: parco Treves, Prandina, parco Venturini Natale, ecc.».

Consulta 2

CONSULTA 2 - 119 QUESTIONARI

23 arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana

4 attività culturali ed artistiche

12 attività sociali e di supporto all’inclusione

3 scuola, educazione e formazione

24 sport e tempo libero

23 sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione

26 verde pubblico

4 altro

Dichiara la presidente Etta Andreella: «La richiesta più interessante è "un bancale rialzato per permettere alle persone con disabilità di lavorare nell'orto di via Induno", ma ci sono moltissime richieste di investimenti di rigenerazione urbana sull'area del Borgomagno, in particolare da parte di associazioni. Molte generiche sul verde pubblico, sull’arredo urbano, lo sport e il tempo libero, senza specifiche».

Consulta 3A

CONSULTA 3A - 196 QUESTIONARI

33 arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana

15 attività culturali ed artistiche

15 attività sociali e di supporto all’inclusione

8 scuola, educazione e formazione

32 sport e tempo libero

29 sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione

52 verde pubblico

12 altro.

Dichiara la presidente Silvia Bresin: «Abbiamo ricevuto tra moduli cartacei e online circa 200 risposte. Diverse richieste di utilizzo spazi all'aperto per attività ludico/sportive anche per diversamente abili e per persone anziane. Viene richiesto espressamente un maggior utilizzo del Parco Europa e del Giardino di Cristallo, così come Aule studio, Giostrine, bacheche con portabici, alberi. Interessanti alcune idee di servizio agli anziani. Con questo lavoro abbiamo idee e contatti che possono tornarci utili per molti progetti nel quartiere».

Consulta 3B

CONSULTA 3B - 204 QUESTIONARI

48 arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana

17 attività culturali ed artistiche

10 attività sociali e di supporto all’inclusione

13 scuola, educazione e formazione

39 sport e tempo libero

40 sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione

17 verde pubblico

20 altro

Dichiara Mauro Feltini, presidente: «Abbiamo ricevuto molte richieste per attività teatrali/artistiche all'aperto in quartiere, corsi di ginnastica e attività fisiche per bambini, adulti e anziani nei parchi, protezione della pista ciclabile in via Forcellini nei pressi della Scuola Inglese, presentazioni di libri e mostre d'arte nella biblioteca di quartiere, sistemazione dei passaggi ciclopedonali che si riempiono di fango quando piove».

Consulta 4A

CONSULTA 4A - 259 QUESTIONARI

40 arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana

11 attività culturali ed artistiche

15 attività sociali e di supporto all’inclusione

11 scuola, educazione e formazione

28 sport e tempo libero

109 sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione

31 verde pubblico

14 altro

Dichiara il presidente Celestino Giacon: «Nella nostra consulta abbiamo raccolto 259 questionari online, molte proposte interessanti di cui due lo sono particolarmente: un progetto di street art nei rioni della consulta da realizzare con gli studenti delle scuole e l’acquisto di un defibrillatore per un rione della nostra consulta dove non c’è, tema sollecitato grazie a corsi di primo soccorso realizzati proprio dalla consulta. Qualche richiesta strana: ad esempio una piscina».

Consulta 4B

CONSULTA 4B - 417 QUESTIONARI

81 arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana

39 attività culturali ed artistiche

59 attività sociali e di supporto all’inclusione

23 scuola, educazione e formazione

67 sport e tempo libero

80 sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione

52 verde pubblico

16 altro

Dichiara Dario Da Re, il presidente: «Ci sono state richieste decine di attività nei parchi, negli spazi cittadini, attività sportive. Interventi sulla mobilità, in particolare al Bassanello e interventi per migliorare la ciclabilità. Inoltre particolare attenzione è stata posta nelle attività per gli anziani, anche a distanza, ad esempio sull’alfabetizzazione informatica. Musica per animare e il posizionamento di una panchina rossa. Un progetto interessante: un ponte educativo multiculturale».

Consulta 5A

CONSULTA 5A - 92 QUESTIONARI

16 arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana

7 attività culturali ed artistiche

6 attività sociali e di supporto all’inclusione

10 scuola, educazione e formazione

12 sport e tempo libero

18 sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione

9 verde pubblico

14 altro

Dichiara il presidente Maurizio Marcassa: «Oltre ai progetti sull'ex casa del custode della scuola media di via Rovigo, sulla funzionalità del parco dell'Usignolo, sulla piastra sportiva e sul parco di Voltabrusegana e sulla sistemazione della pista ciclopedonale "passaggio Mandria", la maggior parte delle richieste hanno riguardato il maggiore utilizzo delle aree verdi, la sicurezza per ciclisti e pedoni in alcune zone a rischio, la viabilità del Bassanello».

Consulta 5B

CONSULTA 5B - 162 QUESTIONARI

30 arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana

4 attività culturali ed artistiche

11 attività sociali e di supporto all’inclusione

57 scuola, educazione e formazione

24 sport e tempo libero

21 sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione

6 verde pubblico

9 altro

Dichiara la presidente Mila Masciadri: «Abbiamo ricevuto tra le proposte: risistemazione di una piastra da basket del quartiere (con progetto partecipato dei cittadini/associazioni per la sua gestione), book crossing/bookforest nei parchi/giardini di quartiere, attività rionali sulla storia del quartiere e realizzazione di un cortometraggio sui luoghi storici (con particolare attenzione al bunker che si trova nel rione Palestro), realizzazione di postazioni nei giardini delle scuole primarie per permettere lezioni all’aperto, pontili di attracco in via Isonzo ed ancora rastrelliere per bici, percorsi tematici nei parchi, trattamento antizanzare».

Consulta 6A

CONSULTA 6A - 103 QUESTIONARI

28 arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana

5 attività culturali ed artistiche

9 attività sociali e di supporto all’inclusione

6 scuola, educazione e formazione

17 sport e tempo libero

13 sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione

21 verde pubblico

4 altro

Dichiara il presidente Luciano Sardena: «Le segnalazioni che più possono interessare sono la realizzazione di un campo di basket con annesse altre strutture che possano essere usufruite dal ragazzi come parkour e attività culturali, teatro, mostre d’arte e concerti, oltre a un laboratorio teatrale. Vengono ripetutamente richieste anche aree cani».

Consulta 6B

CONSULTA 6B - 327 QUESTIONARI

73 arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana

0 attività culturali ed artistiche

42 attività sociali e di supporto all’inclusione

12 scuola, educazione e formazione

31 sport e tempo libero

47 sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione

107 verde pubblico

15 altro

Dichiara il presidente Alessandro Bastianello: «Colpisce in particolare la richiesta di attività all’aperto, anche itineranti, in quartiere. Ricorrente la domanda di “verde”».

Totale

