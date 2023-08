Protezione Civile di Albignasego, approvato nuovo regolamento

Nuovo regolamento per il gruppo di Protezione Civile di Albignasego. L’ok è arrivato lo scorso 31 luglio, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. Un adeguamento necessario per mantenere l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore, così come previsto dalla direttiva 22.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La redazione del regolamento, condivisa con il gruppo comunale, è stata occasione per affinare e formalizzare alcuni aspetti organizzativi legati al funzionamento. Sono circa 50 i volontari impegnati, 4500 le ore di servizio erogate nel solo 2022. In questi mesi estivi, sotto il coordinamento del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Veneto, il gruppo è impegnato anche nell’attività di Anticendio boschivo nell’area dei Colli Euganei. Divisi in turni, i volontari che hanno seguito lo specifico corso di formazione, presidiano il territorio dei Colli svolgendo un’attività di controllo, di prevenzione e di intervento in caso di roghi, il cui rischio è diventato più significativo negli ultimi anni a causa del cambiamento delle condizioni climatiche. «Anche in questi giorni di vacanza – spiega il Sindaco Filippo Giacinti – i nostri volontari sono in servizio, spesso sacrificando una parte del loro tempo libero o in alcuni casi qualche giorno di ferie. Una dedizione davvero preziosa». Sottolinea il consigliere delegato Daniele Maran: «Il voto all’unanimità in Consiglio – – ha confermato ancora una volta come il valore e l’importanza del gruppo comunale sia riconosciuto da tutti. Ricordo che è sempre aperta la possibilità di aderire da parte di nuovi volontari, uomini e donne. Possono partecipare anche i minorenni, purché affiancati da un adulto». I volontari si riuniscono presso la sede via Sant’Andrea 144 – nella struttura dell’ex scuola primaria di Lion di Albignasego – tutti i giovedì sera a partire dalle 21.30.