La Provincia assegna la gestione del Casòne Millecampi

La Provincia di Padova ha annunciato che, a seguito di una selezione pubblica, il complesso immobiliare "Valle Millecampi" sarà gestito dalla Società Agricola Baba, con sede a Camponogara (VE).

Il Casòne Millecampi è situato all'estremità meridionale della Laguna Veneta e nel 2007 è entrato a far parte del patrimonio della Provincia di Padova, che da allora ne ha curato la tutela e la salvaguardia senza riuscire però a garantirne una concreta valorizzazione, fino ad oggi. «L'assegnazione ad un nuovo gestore specializzato rappresenta quindi una opportunità importante per recuperare pienamente questo luogo», ha spiegato l Vicepresidente della Provincia di Padova, Daniele Canella.

Situato all’estremità meridionale della Laguna Veneta, faceva originariamente parte di una più vasta azienda agricola dedita principalmente all’allevamento di bestiame e all’agricoltura. Nel corso del ‘900, con l’evolversi delle attività economiche nella zona, l’immobile ha progressivamente perso la sua funzione prettamente rurale e dagli anni ’80 era rimasto sostanzialmente in stato di abbandono. Nel 2007 è entrato a far parte del patrimonio della Provincia di Padova, che da allora ne ha curato la tutela e la salvaguardia, senza riuscire però a garantirne una concreta valorizzazione fino ad oggi. Per questo l'assegnazione può e vuole essere un punto di svolta.

Soddisfatto per questa soiuzione, il sindaco di Codevigo, Ettore Lazzaro: «Sono davvero felice che la Provincia abbia trovato una soluzione per i casòni. Millecampi e il Casone delle Sacche finalmente avranno una gestione, degli scopi, e credo che questo sia solo l’inizio di una sinergia tra Comune e Provincia. Sarà fondamentale, ad esempio, migliorare il collegamento da Padova a questi due luoghi e tra di loro per sfruttare appieno questa occasione di rilancio».