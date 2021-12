Provincia, ecco la nuova squadra

In Provincia, presso gli uffici della Stanga, è stata presentata la nuova squadra che con il presidente Fabio Bui avrà l'incarico di far funzionare la macchina provinciale. Confermate le deleghe per i consiglieri confermati, nessuna sorpresa invece per quelle nuove. «Le forze politiche si sono sedute al tavolo e hanno lavorato per trovare un accordo. Qui non ci sono colori o bandiere, da ora si lavora tutti uniti per conseguire gli obiettivi», ha evidenziato il Presidente Bui sgomberando il campo dalle polemiche. Su 16 eletti 6 sono sindaci e 10 consiglieri comunali. «Continueremo l’azione di coinvolgimento nelle scelte strategiche e di supporto ai Comuni offrendo sempre più servizi: la Provincia di Padova deve continuare a essere Ente Aggregatore, Casa dei Comuni – ha continuato Bui – Ritengo doveroso ricordare che i Consiglieri Provinciali non percepiscono alcuna indennità: ringrazio i neo eletti per la disponibilità e l’entusiasmo con cui si apprestano a svolgere il loro ruolo, così come i Consiglieri che hanno condiviso con me i primi due anni di mandato con i quali c’è sempre stato un confronto costruttivo. Sono certo – ha concluso Bui - che assieme potremmo lavorare bene per continuare a realizzare progetti incisivi a beneficio di tutta la provincia».

Elenco Consiglieri Provinciali

GOTTARDO VINCENZO: (Vice Presidente Vicario) Agricoltura – Patrimonio - Politiche Europee;

AGUJARI STOPPA STEFANO: Parchi - Riserve Naturali - Volontariato - Associazionismo;

BARBIERATO FEDERICO: Amministrazione Trasparente - Affari Generali - Programmazione – Promozione del Territorio - Termalismo;

BARZON ANNA: Pari Opportunità;

BERTO PAOLA: Sviluppo economico e Promozione delle Eccellenze Padovane;

BISATO LUIGI: Bilancio - Edilizia scolastica - Pubblica Istruzione;

BORDIN DANIELA: Protezione Civile;

BOTTARO CRISTIAN: Cultura;

CANELLA DANIELE (Vice Presidente ai sensi dell’art. 10 co. 3 dello Statuto): Pianificazione Territoriale - Urbanistica;

CESARO MONICA: Sistemi Informativi-Transizione Digitale-Ufficio Relazioni con il Pubblico;

MACCARRONE KATIA: Piste ciclabili - Cicloturismo;

MIOTTI FABIO: Ambiente - Cave;

PETTENUZZO NICOLA: Sicurezza - Sport;

SCHIESARO MARCO: Viabilità - Coordinamento Grande Padova;

SODERO VERA: Università e Ricerca - Politiche Giovanili;

VOLPITO ELISABETTA: Espropri - Polizia Mineraria.