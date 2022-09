Provincia, oggi è il giorno di Giordani

L'ufficialità la si potrà dare solo in tarda serata, verso le 23. «Dopo la partita del Padova sapremo, speriamo bene», dice alludendo al derby col Vicenza non certo all'elezione, scontata. Già, perché Giordani, essendo l'unico candidato è certo del risultato e si muove già come se l'investitura fosse già acquisita. Saluta, stringe mani, si ferma a parlare con questo o quel sindaco, si ferma con i rappresentanti dei lavoratori di BusItalia e ascolta le loro rimostranze. Poi, naturalmente, si concede anche ai giornalisti: «Io penso al territorio e a lavorare insieme. Abbiamo dimostrato che collaborando si possono fare tante cose positive. Stiamo affrontando anni pieni di difficoltà ma abbiamo dimostrato di saper gestire i momenti difficili». Fa l'elenco delle emergenze affrontate e di quelle ancora in corso, ma come sempre è fiducioso. Quando si allude alla mancanza di competizione nella corsa alla Provincia, di fatto poi diventata una passeggiata, evidenzia come sempre la sua "laicità" in politica e dice di volersi tenere quanto più lontano dalle beghe dei partiti: «Noi dobbiamo solo pensare ad affrontare i problemi e cercare di fare un lavoro che valorizzi il nostro che è un territorio bellissimo. Il resto, sinceramente, non mi interessa. Io sono un civico e tale resto. E' però importante, questo sì, avere un interlocutore chiaro. Se i ministri cambiano ogni due anni non è facile rapportarsi per portare avanti progetti e proposte»