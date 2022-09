Provincia, Gottardo: «Bilancio molto positivo»

«Ringrazio i consiglieri provinciali, uno ad uno - ha dichiarato il Presidente vicario uscente della Provincia - per la loro partecipazione e collaborazione, per l’impegno e la grande disponibilità che mi hanno sempre assicurato, perché grazie al lavoro di squadra, al di là delle appartenenze politiche, abbiamo lavorato proficuamente per il territorio. Consegniamo al nuovo presidente una Provincia in piena attività, con un bilancio solido, ma impegnato su diversi settori come l’edilizia scolastica, la viabilità, il patrimonio, le piste ciclabili. Non mancheranno le sfide in tema di ambiente e di Protezione Civile, ma il nostro impegno sarà rivolto anche alla cultura e alla valorizzazione in ambito turistico ed economico di tutto il territorio. Al presidente Sergio Giordani, do il benvenuto, assicurando sin d’ora la massima collaborazione, con quello spirito di servizio che da sempre anima il mio lavoro, con tutte le energie e competenze per il raggiungimento di obiettivi e progetti condivisi, senza lasciare indietro nessuno».