Corsa ai fondi per i Comuni, la Provincia mette 2 milioni per viabilità e sicurezza

Sono 2 milioni di euro, l’importo stanziato dalla Provincia di Padova, per l’assegnazione di contributi ai Comuni del territorio, per opere di miglioramento della sicurezza e funzionalità della viabilità provinciale. «Il decreto – ha detto Vincenzo Gottardo, vicepresidente vicario di Palazzo Santo Stefano – sarà pubblicato online nel sito della Provincia di Padova, lunedì 29 agosto e ci saranno trenta giorni di tempo per presentare i progetti, corredati dalla prevista documentazione e seguendo le indicazioni contenute nel bando. Sono risorse preziose che ora i Comuni potranno utilizzare per migliorare alcuni punti critici della viabilità, realizzare opere di adeguamento strutturale in corrispondenza di intersezioni di strade provinciali o realizzare percorsi ciclopedonali. Tra le funzioni della Provincia, vi è anche quella di assicurare i collegamenti tra i Comuni, riconoscendo l’utilità di sostenere le iniziative che le Amministrazioni intendono progettare o realizzare direttamente con interventi di supporto e miglioramento della viabilità. Valuteremo, in base alla graduatoria, l’assegnazione dei cofinanziamenti, assegnando la priorità agli interventi con progettazione avanzata. Le infrastrutture rappresentano un tema prioritario perché sulla sicurezza stradale e sull’efficientamento dei nostri 1100 chilometri di strade provinciali, l’attenzione della Provincia è massima, quindi ogni altra risorsa disponibile verrà prontamente destinata a strade, scuole e trasporti».

Il bando

Il bando sarà pubblicato online dal 29 agosto nel sito della Provincia di Padova https://www.provincia.padova.it/albo-pretorio e la scadenza per la presentazione dei progetti, corredati dalla prevista documentazione sarà il 28 settembre. «Abbiamo raddoppiato lo stanziamento per i contributi da assegnare ai Comuni per le infrastrutture viarie – ha aggiunto Marco Schiesaro, consigliere delegato alla Viabilità – portando l’importo da uno a due milioni grazie ai fondi recuperati dall’avanzo di amministrazione. Questo a riconferma del nostro impegno per assicurare, in sinergia con i Comuni del territorio, la sicurezza nei collegamenti delle infrastrutture per la viabilità. Si tratta di un investimento importante che si riversa nel territorio e che risponde a una serie di necessità in diversi ambiti. Un’operazione che dimostra quanto sia attiva la Provincia di Padova nel dare risposte concrete e fattive a tutta la comunità. Quello che vogliamo ribadire è che, nonostante il momento di grandissima complessità, con l’inflazione che erode il potere d’acquisto e aumenta i prezzi per la realizzazione delle opere, continuiamo ad investire quanto possibile sulle infrastrutture, sugli interventi di manutenzione e sulle richieste rappresentate dai Comuni, mantenendo come priorità assoluta la sicurezza e la viabilità». I lavori ammessi al cofinanziamento dovranno essere realizzati e conclusi entro due anni.