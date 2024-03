Alle provinciali la Lega si compatta attorno alla nuova lista "Veneto Domani"

La Lega a queste provinciali si è presentata alle elezioni con una lista tutta nuova, "Veneto Domani - La sfida identitaria". E la risposta è arrivata ed è più che positiva. Una novità, questa lista, che fa intendere quali siano le intenzioni del partito. E' di fatto il primo passo verso le corse in solitario sia alle Europee ma anche, se non soprattutto, alle prossime regionali. Manca tempo ma è ora che si deve cominciare a lavorare per sciogliere certi nodi che riguardano anche, se non soprattutto, le alleanze. Fratelli d'Italia reclama un proprio candidato, Forza Italia cresce e aspetta fiduciosa il voto di giugno per far pesare la sua nuova posizione. E la Lega deve prima di tutto respingere i colpi degli alleati. Questo perché tutti i partiti, nell'area di centro destra, si stanno muovendo cercando di farsi spazio per ritagliarsi opportunità.Nella lista Veneto Domani sono stati eletti in consiglio provinciale Daniele Canella, Eleonora Mosco, Stefano Beraldo e Roberto Cruciato.

Stefani nel suo messaggio che manifesta soddisfazione rispetto al risultato ottenuto avverte di fatto anche chi ogni giorno non risparmia bordate alla sua segreteria, soprattutto da parte di coloro che hanno scelto di cambiare forza politica, come nel caso di Fabrizio Boron. Anche oggi l'ex esponente leghista, ora a Forza Italia, non ha risparmiato stoccate all'ex partito. «La Lega vince con risultati straordinari le elezioni provinciali di Padova, con la lista VenetoDomani», ha commentato il segretario regionale della Lega, Alberto Stefani al termine del voto nelle province. «Siamo primo partito del centrodestra in tutte le fasce di comuni al voto, primo partito assoluto in fascia C (5000-10 mila), D (10 mila-30 mila) con percentuali vicine al 40%, le due fasce con più comuni al voto», hanno evidenziato dalla segreteria regionale. Un modo anche per dire che, a fronte delle polemiche che hanno animato questi mesi, il partito quando è al momento si presenta unito, compatto. «Una grande soddisfazione - afferma il Segretario Regionale Alberto Stefani. Un segnale importante che afferma la forza della Lega.Siamo il partito del territorio e delle comunità», ha detto Stefani. «Un ringraziamento speciale a tutti i candidati, che hanno affrontato sul campo una sfida identitaria. E ci hanno permesso di vincerla».