I giovani di Generazione Padova e PsychoHub presentano una mozione sui disturbi alimentari

Generazione Padova e PsychoHub hanno presentato al Presidente del Consiglio Comunale Antonio Foresta una mozione per impegnare il Comune di Padova a richiedere al Governo di rifinanziare totalmente il fondo per il contrasto ai disturbi alimentari. Per oram il Ministro Schillaci ha stanziato 10 milioni di euro, ne mancano 15 all’appello.

I protagonisti

«Il tema della salute psicofisica sta particolarmente a cuore alla nostra generazione e a tutte le realtà associative che se ne occupano, ora messe in seria difficoltà. Il Presidente Foresta ha gentilmente recepito la mozione» spiega Alessandro Dianin di Generazione Padova. «Come giovani professionisti sentiamo la responsabilità di esprimere il nostro dissenso verso una scelta che ignora le condizioni di fragilità e sofferenza di milioni di cittadini - aggiunge Aurora De Corti di PsychoHub - .I disturbi alimentari sono in aumento e interessano in particolar modo la fascia più giovane della popolazione».