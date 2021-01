Pulizia straordinaria per i canali cittadini

In questi giorni si possono notare i canali della città in secca. Succede per via dei lavori del Genio Civile, a manutenzione del sistema di movimentazione delle paratoie posizionate sotto il ponte dei Cavai che consentono di tutelare il centro storico dalle piene dell'acqua.

Rifiuti riaffiorati

Il Genio ora ha terminato i lavori ma, prima di riaprire le paratoie, é stata organizzata dal Comune di Padova una pulizia degli stessi, per la rimozione dei rifiuti riaffiorati e visibili a causa della secca. La pulizia é iniziata questa mattina e proseguirà nella giornata di domani: sarà svolta dalla cooperativa Piovego grazie al progetto Lavoro Valorizziamo i Canali. Si tratta in larga parte di piccoli rifiuti gettati in acqua in maniera incivile irrispettosa dell'ambiente, ma si possono trovare molte biciclette e questa mattina lungo il tronco maestro in via San Pio X è stata recuperata addirittura una panchina. «Le modalità del lavoro - ha spiegato l'assessora Chiara Gallani - non saranno sempre semplici: oggi la Cooperativa Piovego è riuscita ad arrivare con la barca ma in alcuni tratti è possibile che si debba arrivare a piedi per via della secca. Sono però lavori di estrema importanza, un lavoro di cura per la città, una cura che dovremmo avere tutti: la secca ci ha fatto vedere quello che di solito è coperto dall'acqua e che è responsabilità di ognuno di noi».