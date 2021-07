Pulizie straordinarie a Este

A partire da lunedì 19 luglio proseguiranno le operazioni di pulizia delle caditoie di raccolta delle acque piovane sul territorio comunale, in totale sicurezza. Con questi lavori di pulizia si continua la manutenzione straordinaria. Da tempo è stato stilato un programmato dettagliato a seguito di specifiche ricognizioni. - comunica l’Assessore all’Ambiente Sergio Gobbo.

Strade

Il cronoprogramma riguarda ora le vie Leonardo da Vinci, Alessandro Volta, Giovanni XXIII, Monte Cero, Prà; il sottopasso ferroviario di via Canevedo e la stessa via Canevedo, via Corradini, Cesare Battisti, Lonigo, Broglio, Cappuccini e un tratto di via S. Stefano. Infine, via Gambina, via Borgofuro e via Vallesina. I lavori di pulizia inizieranno lunedì 19 luglio e proseguiranno fino a sabato 31 luglio, salvo esigenze straordinarie che costringeranno gli operai a interruzioni o eventuali modifiche.

Parcheggi

«Gli specialisti utilizzeranno il “canaljet”, una lancia con acqua a pressione, per lavare l'interno del pozzetto di raccolta e il collegamento alla rete fognaria – spiega l’Assessore Gobbo. - Il camion con sistema di aspirazione a risucchio eliminerà lo sporco accumulato all'interno depositandolo dentro il cassone». Si rende necessario non sostare o parcheggiare sopra le caditoie e canalette, situate lungo le vie interessate durante lo svolgimento dei lavori al fine di permettere il regolare svolgimento del servizio.