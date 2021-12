«Un punto tamponi per Montegrotto Terme»: la proposta alla Ulls 6 della consigliera Mazzonetto

Una lettera sottoscritta dalla consigliera comunale di Montegrotto Terme, la dottoressa di medicina generale Patrizia Mazzonetto, che contiene la richiesta alla UIls 6 di mettere a disposizione la macchina per poter effettuare i tamponi anche nel comune di Montegrotto.

Punto tamponi

«Chiedo questo atto autorizzativo temporaneo ed urgente al fine di favorire la popolazione afferente al Comune del bacino termale. A tal fine si fa presente la non volontà di escludere ospiti dei nostri Hotel ed eventuali persone altre che provengano dal bacino termale, con modalità da definire, e sempre se muniti di richiesta medica e per i quali provvederemo all'inserimento dei dati in piattaforma; in questo modo contribuiremmo a decongestionare la pressione che insiste sui punti tampone della nostra Ulss e della stessa Azienda, che ci sta supportando in questo frangente di crash informatico hacker indotto», fa notare tra le altre cose, nella missiva, la consigliera.