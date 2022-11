Qualità della vita, Padova perde posti. Fratelli d'Italia: «Colpa di Giordani e giunta»

«Padova, antica e dimenticata capitale del Nord-est, si trova a sgomitare con Rovigo per evitare la maglia nera dell’ultima classificata in Veneto per la qualità della vita». E' il commento dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia alla classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita, che ha visto Padova perdere 18 posizioni e scivolare al 29°posto in Italia e penultima in Veneto.

«Qualcosa è andato storto»

Sarebbe già abbastanza deprimente così, se non fosse che gli indici che l’hanno fatta precipitare al penultimo posto in Veneto sono proprio quelli sui quali l’Amministrazione comunale ha sempre dichiarato di non avere alcun problema e, anzi, di aver investito risorse e professionalità - sostengono Matteo Cavatton, Elena Cappellini e Enrico Turrin - .Cosa sarà andato storto, allora, se per in "reati e sicurezza" perdiamo 20 posizioni (da 71° posto al 91°), se per la categoria “affari e lavoro” scaliamo 14 posizioni (dal 18° al 32°) e se in materia ambientale abbiamo raggiunto il record di retrocessione (-23, dal 7° al 30° posto)? Adesso si dirà che le classifiche lasciano il tempo che trovano, che non sono specchio obbiettivo della vita idilliaca che Giordani e la sua giunta hanno garantito ai padovani negli ultimi 6 anni. O magari che, trattandosi di una classifica provinciale, la colpa è di qualche amministrazione minore, pur sapendo che il capoluogo incide su questi indicatori per la stragrande maggioranza dei parametri e tralasciando il fatto che il sindaco di Padova è anche presidente della Provincia».

Fratelli d'Italia

«Quante volte le giuste e puntuali critiche di Fratelli d’Italia all’operato del Governo cittadino sono state respinte sdegnosamente, come frutto di mera “percezione” o come “pretestuose” - proseguono - .E davvero, Fratelli d’Italia avrebbe voluto avere torto, ma oggi verifica l’ineluttabilità del declino che la nostra Città sta vivendo e constata il totale ed ottuso immobilismo di chi pretende di governare il territorio chiudendo gli occhi e le orecchie di fronti alle sempre più gravose e pressanti problematiche che stanno rendendo Padova ogni giorno più pericolosa ed invivibile. Ci sarebbe da seppellire la giunta sotto un’enorme risata quando si legge – quale punto di vanto – che Padova è “al top delle ciclabili”. Purtroppo, però, disegnare simulacri di biciclette sull’asfalto, o distruggere la viabilità di Corso Milano con doppie corsie ciclabili e l’imminente arrivo del tram, non ha portato nessun beneficio alla qualità dell’aria, per la quale Padova detiene stabilmente il primato negativo».

Infiltrazioni mafiose

«Sono anni che Fratelli d’Italia denuncia la sempre più ingente presenza di infiltrazioni mafiose, italiane ed estere, e la perdita di efficacia del potere di controllo, da parte delle Istituzioni, circa la prevenzione e repressione delle attività criminali. Ci hanno dato dei pazzi visionari, ci hanno risposto che era tutto sotto controllo, hanno persino votato contro la nostra mozione che puntava il riflettore sull’espandersi massivo del potere di ingerenza della mafia nigeriana. Noi pazzi visionari, tuttavia, non smetteremo di denunciare le evidenti mancanze e sottovalutazioni di una Giunta capace soltanto di pensare ai finanziamenti per il tram, al posizionamento di una statua di donna in Prato della Valle o, peggio ancora, di alzare le tasse comunali per pagare la bolletta elettrica dell’ufficio del Sindaco. Come Don Chisciotte visionari, continueremo a lottare senza risparmio perché vengano affrontati i problemi reali della nostra Città e dei nostri concittadini, certificando puntualmente gli innumerevoli fallimenti e le altrettanto innumerevoli fanfaluche che l’Amministrazione propina sistematicamente a padovani sempre più insicuri, sempre più poveri e sempre meno speranzosi».