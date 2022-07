Quarantadue nuove assunzioni per il Comune

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Educatori per asilo e maestre di scuole di infanzia che hanno già collaborato con il Comune in questi anni, anche se non manca chi invece chi questa esperienza non lo ha, sono stati assunti con contratti a tempo determinato. «Sono trentatré educatori del nido e nove maestre per la scuola per l'infanzia», spiega l'assessora Margherita Cera. Assunti con un contratto annuale. Per essere assunti a tempo indeterminato devono invece aspettare un eventuale concorso. E' di fatto il primo atto ufficiale per la neo assessora, che ha raccontato alla stampa le sue impressioni dopo questo primo mese di attività. «Un mese molto intenso e bello e ho potuto conoscere il personale e i dirigenti. Ho conosciute tante persone e ho visto uffici efficienti e funzionanti e questo mi ha colpito molto positivamente».