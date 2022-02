Il quartiere generale della sinistra padovana diventa sede elettorale della Lega

Era il quartiere generale della sinistra padovana. Nei prossimi mesi diventerà la sede elettorale della Lega. Salvo rialzi sul tavolo delle trattative con la proprietà. Il bar del Baffo, ad un passo dall'ingresso del municipio, lato piazza delle Erbe, chiuso da un anno dopo la crisi dovuta alla pandemia e con un cartello "affittasi" da allora, è stato opzionato da Massimo Bitonci. Ospiterà quindi gli esponenti del Carroccio durante la campagna elettorale a favore del candidato del centrodestra, Francesco Peghin. Per circa dieci anni è stato frequentato da militanti della sinistra padovana ed è lì che c'è il "cemento" di Coalizione Civica. Nel corso degli anni, in quel bar sono passati i politici di tutte le giunte. Abitualmente anche i sindaci prendevano caffè e cappuccino. Tutti tranne Bitonci, che consapevole delle radici di sinistra dei frequentatori e gestori, ha sempre preferito altri locali. Sono state poche (e cordiali) infatti, ma quasi all'insegna della sfida, le sue apparizioni all'interno del bar. Oggi che il bar ha dovuto chiudere per la crisi economica, l'ex sindaco ha individuato quel posto come il migliore per la Lega per intercettare più gente possibile e il passaggio dei cittadini. Non tutti all'interno del partito hanno condiviso la scelta, ritenendolo un luogo poco visibile, ma in ogni caso la storia del bar e del vicolo ora è cambiata: da rossa è diventata verde. Non è detta l'ultima parola però, perché tra i "rossi" c'è chi è pronto a sgambettare i leghisti e a sedersi sul tavolo delle trattative per provare a fare un rilancio sull'offerta. E magari riprendersi la sede e piazzarci la faccia di Sergio Giordani.