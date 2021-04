Quartiere Savonarola: nuova illuminazione a led

Le strade interessate sono Via Castelmorrone, Via Garigliano, Via Caprera, Via Monte Rotondo, Via Monte Suello, Via Digione e Via Bligny. L'assessore Micalizzi: «Con le nuove lampade a led ogni strada sarà più illuminata e allo stesso tempo risparmieremo fino al 40% del consumo di energia elettrica»

Sono partiti in questi giorni i lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica in alcune vie del Quartiere Savonarola. Le strade interessate sono: Via Castelmorrone, Via Garigliano, Via Caprera, Via Monte Rotondo, Via Monte Suello, Via Digione e Via Bligny. I lavori, che richiedono un investimento di 210.000 euro e sono eseguiti dalla Nuova Tre Esse di Roma saranno conclusi entro la fine di maggio. «Si tratta di un nuovo tassello del più ampio programma di rinnovo a led dell’illuminazione pubblica, che ha l’obiettivo di rendere più gradevoli e vivibili le strade di ogni quartiere. Con le nuove lampade a led ogni strada sarà più illuminata e allo stesso tempo risparmieremo fino al 40% del consumo di energia elettrica. Una scelta che coniuga, sostenibilità ambientale e risparmio, a sicurezza e miglioramento dei nostri quartieri».

Si tratta non solo di sostituire i punti luce, sono 83 in tutto, con nuove plafoniere a led a basso consumo energetico e maggior resa luminosa a parità di potenza installata, ma anche di realizzare tratti di scavi per la posa di nuovi cavidotti, di installare nuovi plinti, e della sostituzione dei pali e di tutti i cavi di alimentazione in funzione della nuova disposizione in derivazione, anziché in serie, della linea elettrica di alimentazione. In questo modo il guasto di un elemento illuminante non pregiudica il funzionamento del resto della rete.