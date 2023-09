Quartiere per quartiere, la consigliera regionale Elena Ostanel incontra i cittadini

Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 12 settembre, in Piazzale Firenze, dalle 18.30 alle 20.00, Elena Ostanel, consigliera regionale del gruppo Il Veneto che Vogliamo, incontra i padovani organizzando dei banchetti nei vari quartieri, programmati fino alla fine del mese di settembre. «Lo scopo è incontrare i miei concittadini, ascoltare le loro esigenze e i problemi che più li preoccupano – spiega Ostanel - questi appuntamenti sono un'occasione preziosa per portare le attività della Regione fuori dal “palazzo” e spiegare che quello che si fa a Venezia ha spesso ricadute importanti e immediate nel destino quotidiano della famiglie padovane. Poi, soprattutto, saranno momenti di ascolto, per mettermi in relazione anche con chi non la pensa come me e per presentare ai cittadini il “Racconto di metà mandato”, un libretto con il rendiconto della mia attività in Regione, i risultati ottenuti e gli impegni concreti, dalla cultura al diritto allo studio, dal futuro dei giovani alla crisi degli alloggi (compresa la stortura degli affitti brevi turistici) e alla sanità pubblica».

«Un opuscolo, quello che i padovani troveranno sui banchetti, che non è celebrativo. Al contrario: sono degli appunti di percorso, un promemoria per tenere traccia di quello che si è fatto finora e per tenere bene a mente tutto quello che manca da fare. È un'assunzione di responsabilità, un modo per metterci la faccia, perché la politica va fatta in mezzo alla gente e ascoltando la gente. In questi due anni e mezzo – conclude Ostanel – ho tenuto 157 incontri sul territorio e presentato 466 atti formali in Regione, tra progetti di legge, interrogazioni, mozioni ordini del giorno ed emendamenti. Credo che la politica debba tornare a creare delle relazioni di fiducia con le persone. Questa sarà la cifra distintiva anche dei miei incontri nei quartieri».

Questi gli appuntamenti in programma fino a fine settembre “Ostanel incontra i padovani, i banchetti nei quartieri”:

mercoledì 13 settembre Piazzale Firenze 18.30-20

sabato 16 settembre Via J. Facciolati (Poste) 9.30-12

sabato 16 settembre Prato della Valle 9.30-12

martedì 19 settembre Piazzale Azzurri D’Italia 9-11

sabato 23 settembre Piazzale Santa Croce (PAM) 9.30-12

sabato 23 settembre Via Forcellini (Alì) 9.30-12

mercoledì 27 settembre Piazzetta Buonarroti 18.30-20

sabato 30 settembre Piazzetta Buonarroti 9.30-12

sabato 30 settembre Via Siracusa (Alì) 9.30-12