Quasi seimila metri quadri in più di verde per il Parco Milcovich

Lo hanno annunciato gli assessori Andrea Ragona e Chiara Gallani. «Nell’area nord del Parco Milcovich era in essere un piano urbanistico che prevedeva la costruzione di circa 10.000 metri cubi su un’area di oltre 11.000 metri quadri. Ora, grazie all’approvazione di un nuovo progetto, 5705 metri quadri tornano al Comune di Padova: si riduce quindi della metà l’area edificabile mantenendo sostanzialmente invariata la cubatura, permettendo di ampliare il parco fino 33.000 metri quadri». Una buona notizia non solo per l'Arcella dove il parco si trova. La spesa complessiva per l’ampliamento del parco è di 160.000 euro tra progettazione e lavori, ovvero la realizzazione del vialetto, dell’area erbosa e la messa a dimora di nuovi alberi.

«E’ stata una complessa operazione urbanistica. Tutta l’area nord del parco - ha spiegato l’assessore all’urbanistica Andrea Ragona - era infatti interessata da vecchie autorizzazioni che frattempo avevano ottenuto tutti i diritti a costruire. Infatti, se ricordiamo, il vecchio ampliamento del parco Milcovich era già una compensazione dovuta dai privati che avevano ceduto l’area dell’ampliamento a fronte di un diritto a costruire proprio nell’area nord. Abbiamo però perseguito l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo e ampliare il parco: con l’assessora Chiara Gallani abbiamo lavorato per approvare un progetto di ampliamento e ora può iniziare l’iter per la variante necessaria. Concentriamo la cubatura in uno spazio più piccolo, limitiamo il consumo di suolo e creiamo una nuova area verde in un quartiere che ne ha certamente bisogno» Molto soddisfatta della riuscita dell'operazione anche l’assessora al verde, Chiara Gallani: «Quasi 6000 metri quadri di parco in più, ovvero un ampliamento del 20% di verde in un’area fortemente urbanizzata. E’ il risultato anche di un lungo e costante confronto con i cittadini, iniziato qualche anno fa. In questi 5705 metri quadri realizzeremo un vialetto pedonale per unire la parte esistente del parco con via Rubaltelli, una nuova recinzione, un prato e metteremo a dimora dei nuovi alberi. Un progetto di circa 160.000 euro, realizzato dal Settore Verde che si avvarrà di personale interno sia per la progettazione esecutiva che per la direzione lavori. L’ampliamento di un’area verde è sempre un risultato di cui andare fieri, in questo caso, data la complessità dell’operazione lo è ancora di più. Andiamo ad intervenire su un’area molto frequentata e amata, aumentando il benessere di un intero quartiere».