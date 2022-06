Querelle sulla rotatoria mancante, la Regione denuncia sindaco e vice del Comune dell'Alta

Dalle parole si è passati ai "fatti": la Regione Veneto, nelle persone della vicepresidente Elisa De Berti e dell'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato, ha deciso di querelare Cesare Mason e Luigi Benozzi, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Piombino Dese.

Querela

Come riporta "Il Gazzettino" tutto nasce da un incontro pubblico in cui il primo cittadino e il suo vice, parlando della mancata realizzazione di una nuova rotatoria nel Comune dell'Alta, danno la colpa senza tanti giri di parole alla coppia De Berti-Marcato, con quest'ultimo che - a detta di Mason e Benozzi - si sarebbe intromesso per scopi politici. Accuse pesanti, che hanno portato l'assessore regionale e la vicepresidente ad adire alle vie legali, con Elisa De Berti che spiega come vi siano degli audio a provare il tutto. La curiosità è che il fatto è stato reso noto durante un incontro con la cittadinanza di Ornella Bonutto, candidata sindaco di Piombino Dese.