Raccolta di rifiuti e laboratori di riciclo per la domenica ecologica delle terme

Con lo slogan «Raccogliamo inciviltà, seminiamo rispetto», l ’amministrazione comunale di Montegrotto Terme organizza il 15 ottobre la Domenica ecologica. L’appuntamento per i volontari è alle 9 in parco Mostar e, mentre gli adulti raccolgono i rifiuti, dalle ore 10 la cooperativa PREnDE organizza dei laboratori dedicati ai bambini sull’arte del riciclo. Ogni partecipante dovrà portare con se guanti protettivi e riceverà pinze e sacchi con l’indicazione della zona da pulire.

«Le domeniche ecologiche - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - sono un’occasione per prendersi cura della propria città e dare il proprio contributo per renderla più pulita e più bella. Il nostro ringraziamento a tutti i volontari che si impegnano in questa iniziativa con l’auspicio che sia di insegnamento e di sensibilizzazione per chi non rispetta l’ambiente abbandonando i rifiuti».

Per una migliore organizzazione e per attivare l'assicurazione per tutti i partecipanti dell'iniziativa è consigliato iscriversi via e-mail a noicisiamo@montegrotto.org. «Ringraziamo - dice la vicesindaca Elisabetta Roetta - i giovani della coop. PREnDE per l’organizzazione dei laboratori che nascono dall’idea dello scarto non come rifiuto, ma come oggetto che può avere una nuova vita ed essere riutilizzato e che può essere anche una preziosa risorsa educativa per stimolare la creatività e la fantasia dei bambini».